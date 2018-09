Spider-Man - New-Game-Plus-Modus wird kommen

Vor wenigen Tagen haben Sony und Insomniac Games den Open-World-Action-Titel Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Wie die Entwickler bereits im Vorfeld bekanntgegeben haben, soll das Spiel auch in den kommenden Monaten durch neue Inhalte unterstützt werden.

Spider-Man Das traurigste Easter Egg in der Videospielgeschichte

Nun haben die Verantwortlichen auf Nachfrage via Twitter mitgeteilt, dass in Kürze auch ein New-Game-Plus-Modus folgen soll, der den Spielern die Möglichkeit bietet, bereits freigeschaltete Fertigkeiten und Fortschritte in einem neuen Spieldurchgang zu nutzen.

Einen konkreten Termin haben die Mannen des Studios bislang aber nicht verraten. Erst einmal soll Spider-Man noch den letzten Schliff verpasst bekommen, bevor der neue Modus innerhalb eines Updates nachgereicht wird.

yes working on it now and polishing it up!