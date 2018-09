Spider-Man - Fans brechen skurrilen Weltrekord in Schweden

Spider-Man-Fans haben auf der Comic-Con in Stockholm einen skurrilen Weltrekord aufgestellt. Auf der Convention versammelten sich 547 Personen im neuen Spider-Man-Kostüm und schafften so einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde.

Jeder, der schon immer mal Teil eines Weltrekordes sein wollte, hatte am Wochenende in Schweden die Chance dazu. Auf der Comic-Con in Stockholm stellten Fans des neuen PlayStation 4-Spiels Spider-Man einen neuen Weltrekord auf. Marvel und Sony hatten Besucher der Messe dazu aufgerufen, im neuen Kostüm von Spider-Man zu erscheinen. Insgesamt folgten 547 Fans dem Aufruf und schafften es so in das Guinness-World-Records-Buch.

Meisten Spiele und längste Spieldauer

Der Spider-Man-Weltrekord ist aber bei weitem nicht der skurrilste Videospiel-Weltrekord. So muss sich der Eintrag beispielsweise mit der größten Videospielsammlung der Welt messen. Diesen Rekord stellte Michael Thomasson auf, welcher über die Jahre sagenhafte 10.607 Videospiele erwarb. Einen anderen extremen Weltrekord stellte hingegen Carrie Swidecki auf, die das Spiel Just Dance 2 insgesamt 138 Stunden und 34 Sekunden am Stück spielte. Der Spider-Man-Weltrekord ist also in guter Gesellschaft.