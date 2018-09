Spider-Man - Der am schnellsten verkaufte Titel in Großbritannien in diesem Jahr

Publisher Sony und Entwickler Insomniac Games dürfen sich schon einmal freuen. Laut ersten Berichten konnte Spider-Man einen ziemlich erfolgreichen Start hinlegen - zumindest in Großbritannien. Selbst das erfolgreiche God of War muss sich da geschlagen geben.

Erst seit wenigen Tagen können PS4-Besitzer mit Spider-Man durch die virtuellen Straßenschluchten von New York schwingen. Und schon jetzt scheint der PlayStation 4-exklusive Action-Titel erste Rekorde aufzustellen - zumindest in Großbritannien ist Marvel's Spider-Man das bislang am schnellsten verkaufte Spiel des Jahres.

Als Vergleich: Im selben Zeitraum konnte der PS4-Titel God of War, der ebenfalls sehr erfolgreich ist, nur rund die Hälfe der Verkäufe von Spider-Man erzielen. Selbst der Open-World-Titel Far Cry, der für mehrere Plattformen erschienen ist, kann es mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft nicht aufnehmen und musste den Thron nun verlassen.

Konkrete Angaben zu den Verkaufszahlen gibt es bislang noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Spider-Man auch in anderen Länden sehr gut aufgenommen worden ist.

Die Top 10 der UK Sofware Charts bis zum 8. September 2018

Marvel's Spider-Man Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals Grand Theft Auto 5 F1 2018 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Pro Evolution Soccer 2019 Mario Kart 8 Deluxe Destiny 2: Forsaken Playerunknown's Battlegrounds LEGO Die Unglaublichen

Bei den Software Charts in Großbritannien werden lediglich die physischen Versionen (Retail-Fassung) mit einbezogen, keine digitalen Versionen.