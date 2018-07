Spider-Man - Action-Adventure erreicht einen Monat vor Release Gold-Status

Sony Interactive Entertainment hat innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Action-Adventure Spider-Man aus dem Hause Insomniac Games einen Monat vor Release offiziell den Gold-Status erreicht hat. Damit kann der Titel nun ins Presswerk, damit die Disc-Version pünktlich gefertigt und ausgeliefert werden kann.

"Marvel’s Spider-Man erzählt eine brandneue und zugleich authentische Geschichte, in der Spider-Man zu erleben ist, wie man den Helden weder aus Filmen noch aus anderen Spielen kennt. Peter Parker ist im PlayStation-Exklusivtitel erfahrener und bekämpft das Verbrechen in New York auf meisterliche Art. Gleichzeitig ist es seine Aufgabe, das chaotische Privatleben und die Karriere unter einen Hut zu bekommen, während das Schicksal der Bewohner auf seinen Schultern lastet", so die Pressemitteilung.