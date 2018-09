Sony - Die PlayStation 2 geht endgültig in Rente

Nun kann die PlayStation 2 in Ruhe die wohlverdiente Rente antreten. Im letzten Monat ist der sogenannten Aftercare-Service von Sony eingestellt worden. Damit kann die Konsole bei einem Defekt nun nicht mehr eingesendet werden, damit Sony diese repariert.

Die PlayStation 2 ist mit über 157 Millionen verkauften Exemplaren die mit Abstand meistverkaufte Konsole der Welt. Zum Vergleich: Von der PlayStation 4 sind bislang 82 Millionen Exemplare verkauft worden. 2000 kam die PS2 auf den Markt, zwölf Jahre später wurde die Produktion der Spsielkonsole schließlich eingestellt.

Ein kleines Lebenszeichen gab es bis vor kurzem dennoch. Bis zum 31. August 2018 hatten PS2-Besitzer noch die Möglichkeit ihre Konsole bei einem Defekt über einen entsprechenden Service von Sony Interactive Entertainment reparieren zu lassen. Der Aftercare-Service ist nun ebenfalls eingestellt worden, genau wie der Kundenservice für die PS2.

Auch wir verabschieden uns an dieser Stelle ein für alle Mal von der PlayStation 2! Was war euer Lieblingsspiel auf der PS2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.