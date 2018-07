Sonic - Verrückt: Jim Carrey als Dr. Eggman in der Live-Action-Verfilmung?

Sonic the Hedgehog steht in den Startlöchern: Bereits im Sommer soll der Startschuss für die Dreharbeiten fallen und mit Jim Carrey haben die Macher des Films unter Umständen ein ikonisches Gesicht für Dr. Eggman an Land ziehen können.

Gut Ding will Weile haben – so heißt es oftmals im Filmgeschäft und auch auf den kommenden Live-Action-Film rund um Sonic the Hedgehog könnte diese Aussage ziemlich gut zutreffen. Bereits im Jahr 2016 berichteten wir, dass eine Verfilmung des blauen Igels in Planung ist, um das ikonische Maskottchen von SEGA wieder mehr in den Fokus der Fans rücken zu lassen.

Nun stehen wir wenige Monate vor dem offiziellen Drehstart und die Köpfe hinter dem Film sind dabei letzte Verhandlungen mit diversen Schauspielern zu führen. Mittlerweile konnten unter anderem namhafte Schauspieler wie James Marsden und Tika Sumpter an Land gezogen werden. Mit folgendem Fang könnte der Film aber nochmals vielversprechender werden, denn unter Berufung auf The Hollywood Reporter befindet sich Jim Carrey in finalen Verhandlungen, um die Rolle des Dr. Eggman anzunehmen. Wer sich an dessen Leistung in Filmen wie „Der Grinch“ zurückerinnert, könnte in Versuchung geraten da einige beeindruckende Parallelen zu ziehen – schließlich sind beide Charaktere auf ihre besondere Art und Weise irgendwo „verrückt“.

Sonic Neues Spiel neben Kinofilm in Planung

Zur Handlung ist jedoch bislang nichts Handfestes bekannt. Aus der Kategorisierung „Live-Action-Movie“ lässt sich lediglich schließen, dass wir hier eine Mischung aus Animation und klassischer Schauspielkunst zu Gesicht bekommen werden. Spätestens Dezember 2019 wissen wir dann mehr, wenn „Sonic the Hedgehog“ in den Kinos anläuft. Mal schauen, was Regisseur Jeff Fowler mit einem Gesamtbudget von 90 Millionen US-Dollar auf die Beine stellen kann.