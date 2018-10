Snake Pass - Limitierte Retail-Version für Nintendo Switch ab Donnerstag vorbestellbar

Dieses Jahr erscheint eine auf 4.000 Stück limitierte Retail-Version von Snake Pass für Nintendo Switch, angefertigt von Super Rare Games. Ab Donnerstag werden Vorbestellungen angenommen.

In Snake Pass von Entwickler Sumo Digital schlüpft ihr in die Rolle der sympathischen Schlange Noodle und kriecht durch bunt gestaltete Welten voller Hindernisse sonstiger Herausforderungen. Der Mix aus Platformer und Puzzlespiel erschien vergangenes Jahr als Download für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Anfang November wird auch eine auf 4.000 Einheiten begrenzte Retail-Version für Nintendo Switch erscheinen, Hersteller Super Rare Games nimmt ab diese Woche Donnerstag um 19 Uhr deutscher Ortszeit Vorbestellungen entgegen.

Bundle aus Spiel und Soundtrack auf 100 Stück begrenzt

Für 33,98 Euro zzgl. Versandkosten erhaltet ihr neben Cartridge und Case ein Cover mit bedrucktem Inlay, eine 16-seitige Anleitung, einen exklusiven Sticker und ein Booster-Pack mit drei Sammelkarten. Zur gleichen Zeit wird auch der von David Wise komponierte Soundtrack als 12"-Schallplatte für 29,92 Euro zzgl. Versand erhältlich sein, hiervon soll es 500 Stück geben. Ein Bundle aus Spiel und Soundtrack kostet 63,90 zzgl. Versand und wird auf 100 Stück begrenzt sein. Während die Spiele Anfang November verschickt werden sollen, werden die Schallplatten mit dem Soundtrack auf Grund einer Verzögerung frühestens Ende November versandt werden können.