Sky - Kooperation mit Netflix angekündigt, Starttermin bekannt

Der Bezahlsender Sky und der Streaming-Dienst Netflix werden in Zukunft zusammenarbeiten. Dies haben beide Konzerne vor kurzem offiziell mitgeteilt. Dadurch erhalten Sky-Abonnenten uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Netflix-Inhalte.

Update vom 08. Oktober 2018

Nun ist der Starttermin für das Doppelabo angekündigt worden. Demnach soll die App in Großbritannien bereits ab November 2018 verfügbar sein. Unklar ist bislang jedoch noch, ob die App in Deutschland ebenfalls an diesem Monat an den Start gehen wird. Dafür spricht, dass Sky Q als Plattform in Deutschland schon seit einem Monat verfügbar ist.

Originalmeldung vom 04. März 2018

Eigentlich sind der Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Plattform-Anbieter Netflix direkte Konkurrenten - schließlich bedienen beide Unternehmen mit Exklusivinhalten die gleiche Zielgruppe. Nun sind beide Konzerne überraschend eine Kooperation eingegangen.

Zusammenarbeit zwischen Sky und Netflix

Innerhalb einer offiziellen Meldung gab der britische Bezahlsender bekannt, dass man auf Sky zukünftig auch Netflix-Serien und -Filme anbieten wird. Dabei soll die gesamte Bibliothek des Streaming-Dienstes in "Sky Q" integriert werden. Mit einem Sky-Q-Abo kann nahtlos auch auf Netflix-Inhalte zugegriffen werden. Kunden müssen nur eine Mitgliedschaft abschließen. Dafür wird entsprechend nur eine Rechnung fällig und es kann über die gleiche Benutzeroberfläche auf Inhalte beider Plattformen zugegriffen werden.

Nur ein Abo nötig

Bestehende Netflix-Kunden können entweder zu dem Sky-Netflix-Bundle wechseln oder sich mit den vorhandenen Daten in die Netflix-App auf der Sky-Plattform einloggen. Die Empfehlungen für Serien und Filme sollen dabei nicht verloren gehen.

Im Rahmen der Kooperation wurde außerdem vereinbart, dass die Netflix-App auf den Streaming-Boxen und -Sticks der Sky-Dienstes NOW TV in Großbritannien und Irland sowie Sky Ticket in deutschsprachigen Raum verfügbar gemacht wird.

Weitere Details folgen

Bislang wurde nicht mitgeteilt, wann Sky Q verfügbar sein soll. Der Start wird aber in Großbritannien und Irland stattfinden. Etwas später sollen Deutschland, Österreich und Italien folgen. Wie teuer der gemeinsame Dienst ausfallen wird, haben die Verantwortlichen bisher ebenfalls nicht mitgeteilt.