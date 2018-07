Silent Hills P.T. - 17-Jähriger bastelt vollwertiges PC-Remake, ab sofort spielbar

Der P.T. zu Silent Hills kehrt auf den PC zurück. Zwar nicht von offizieller Seite aus, doch das Remake eines 17-jährigen Fans ist erschreckend genau und schon in der Version 0.9 absolut spielenswert.

Auch wenn Silent Hills niemals das Licht der Spielewelt erblicken wird, so wird eines doch positiv in unseren Herzen verweilen - der Gedanke an Silent Hills P.T., dem spielbaren Preview Teaser. Diese gespenstige Demo hatte es wahrlich in sich. Aber heute ist sie nicht mehr spielbar.

Silent Hills P.T. PS4 mit P.T. für 1000 Pfund auf eBay

Kurioserweise ist der Zugriff auf den Horrorspiel-Teaser auf der PS4 nicht mehr möglich. Aus dem PlayStation Store wurde P.T. entfernt. Und keinen Zugriff haben auch die Spieler, die es regulär auf der PlayStation 4 heruntergeladen und installiert haben. Die Demo wurde einfach deaktiviert, wenn die PS4 über eine aktive Internetverbindung verfügte und das wars, kein P.T. mehr. Weitere Tränen zu vergießen macht an dieser Stelle keinen Sinn, denn nach der Misere mit Hideo Kojima und Konami liegt die Titel brach.

17-Jähriger bastelt vollwertiges Remake

Aber ein Fan von P.T. hat nun eine kleine Überraschung für alle PC-Spieler vorbereitet. Ein 17-jähriger Hobbyentwickler namens Qimsar hat die Demo einfach für den PC nachkonzipiert. Die erste Version "PT for PC 0.9" ist auch schon online. Ihr könnt sie also umgehend herunterladen und loszocken.

Dazu sei gesagt, dass P.T. für den PC hier grafisch eine Augenweide darstellt und gewohntes Grusel-Feeling aufkommt, während die wichtigsten Features schon in der Version 0.9 enthalten sind. Es handelt sich hierbei um das beste Remake seiner Art!

Via Reddit hat sich der junge Entwickler bereits zum Umfang geäußert. So soll er nicht mehr als sechs Stunden Erfahrung mit der Unreal Engine gehabt haben, bevor er mit dem Projekt gestartet sei.

"Und das ist mein erstes Spiel. Insgesamt habe ich rund 140 Stunden investiert und in der Zeit musste ich mir vieles selbst beibringen."

Qimsar gibt zu verstehen, falls Konami mit einem Copyright-Strike um die Ecke kommt, möchte er es "jedem persönlich hochladen", damit es jeder ausprobieren kann. Unter nachfolgendem Link könnt ihr die Demo herunterladen!

Qimsar ist übrigens nicht der einzige Fan, der sich an ein Remake versucht hat. Alle Infos zu weiteren Builds anderer Entwickler findet ihr hier:

