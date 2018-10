Shenmue I & II - Sega denkt über Version für Nintendo Switch nach

Die Remakes der legendären Dreamcast-Klassiker könnten für Nintendo Switch erscheinen. Sega denkt über eine entsprechende Umsetzung von Shenmue I & II nach. Der Grund dafür ist eine Umfrage unter Spielern.

Seit Ende August dürft ihr auf PS4, Xbox One und PC erneut in die Welt der legendären Dreamcast-Klassiker Shenmue I & II eintauchen. Nintendo-Spieler gingen bislang allerdings leer aus. Dies könnte sich allerdings schon bald ändern, wie Eigo Kasahara, Localization Producer der Neuauflage, in einem Interview auf der TGS 2018 verraten hat.

Die Hoffnung schürt eine Umfrage von Sega zu Klassikern, die sich Fans in der Sega Ages-Reihe wünschen würden. Neben Jet Set Radio war die Neuauflage von Shenmue I & II der meistgenannte Titel. Im Rahmer der neuen Spielereihe veröffentlicht Sega klassische Titel aus der Firmengeschichte für Nintendo Switch.

Localization Director Hiroji Noguchi zeigte sich erfreut über den guten Start von Shenmue I & II, aber auch über das große Interesse der Nintendo-Fans und würde es begrüßen, die Titel auf Nintendo Switch überall erleben zu können. Kasahara verrät, dass man eine Umsetzung tatsächlich in Betracht ziehen möchte:

"Ob wir das in der Realität machen können, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall berücksichtigen wir die Meinungen der Fans. Es wird etwas dauern, bis wir uns dazu weiter äußern können. Aber eine Nintendo Switch-Version ist definitiv etwas, das ich in Betracht ziehen möchte."

Shenmue I & II Neuer Trailer bestätigt Release am 21. August

Die Remakes von Shenmue I & II sind seit dem 21. August im Handel erhältlich.