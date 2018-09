Shadow of the Tomb Raider - So gut ist es wirklich: Review-Übersicht

Wird Laras drittes Abenteuer der Höhepunkt der Serie oder doch eine Enttäuschung? Wir haben uns sämtliche Reviews zu Shadow of the Tomb Raider angeschaut und geben euch die ultimative Übersicht über alle Tests sowie Durchschnittswertungen.

Mit Shadow of the Tomb Raider gibt Entwickler Crystal Dynamics das Zepter ab und überlässt es dem Schwesterstudio Eidos Montreal, doch geht dieser Wechsel auf? Kann Lara Croft in ihrem neuesten Abenteuer überzeugen oder legt sie noch im Sprung eine Bruchlandung hin?

Tests und Reviews zu Shadow of the Tomb Raider: Übersicht zu allen Wertungen

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Ihr könnt Shadow of the Tomb Raider hier kaufen.

Opencritic Durchschnittswertung: 81.

Hardcore Gamer : 90

: 90 IGN : 90

: 90 GamingBolt : 90

: 90 LevelUp : 90

: 90 Wccftech : 86

: 86 Easy Allies : 85

: 85 PC Gamer : 84

: 84 GamesRadar+ : 80

: 80 Daily Dot : 80

: 80 Destructoid : 75

: 75 GameInformer : 75

: 75 GameSpot : 60

: 60 Polygon: Empfohlen

Und was sagen wir dazu? Ganz einfach: Wir sind absolut begeistert!

Mehr dazu:

Shadow of the Tomb Raider Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.