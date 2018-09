Shadow of the Tomb Raider - PC-Patch behebt Textur- und Kameraprobleme

PC-Spieler klagten über einige Probleme direkt zum Release von Shadow of the Tomb Raider. Deshalb veröffentlichte Square Enix nun einen Day One Patch, der sich um die Textur- und Kameraprobleme kümmert.

Einige Probleme in Shadow of the Tomb Raider konnten von den Entwicklern nicht mehr vor dem Erreichen des Gold Status behoben werden. Deshalb wurde jetzt ein erster Patch veröffentlicht, der sich um die kleineren Ungereimtheiten dreht und die PC-Version verändert. Das Update installiert sich mit seinen 157 MB automatisch, sobald der Client bei Steam gestartet wird.

Shadow of the Tomb Raider Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

Mit dabei ist laut den Patch-Notes die Verbesserung der Kamera im Foto-Modus. Dieser machte auch bei invertierter Steuerung Probleme. Der Helikopter im Spiel steckte beim Erreichen einer hohen Framerate oft fest - auch das wird mit dem Day One Patch behoben. Bei einigen Spielern drehte sich die Kamera von der jungen Croft weg, hing sie an einer Kante. Das sollte nun nicht mehr passieren. Außerdem wurden eventuell auftretende Texturprobleme bei bestimmten Einstellungen behoben.

Day One Patch Inhalte

Steam Controller support (and the use of the Steam controller configuration UI) now has to be explicitly enabled in the gamepad options menu.

This is intended to not have it interfere with the native Xbox 360, XboxOne and PS4 controller support, no matter how Steam is configured.

We recommend leaving this option disabled unless you intent to use the Steam controller.

Some improvements to photo mode camera control, including bugfixes for when axis-inversion is being used.

Fix for a helicopter getting stuck in place at high framerates.

Fix for a texture issue encountered on some machine / setting combinations.

Improvements to stereoscopic 3D rendering.

Fix for a problem where the camera could unexpectedly turn away when Lara hangs on a ledge.

A variety of smaller fixes related to functionality, performance, and stability.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.