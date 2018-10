Shadow of the Tomb Raider - Offizielles Brettspiel erscheint 2019

Anfang des kommenden Jahres erscheint das offizielles Brettspiel zu dem bekannten Tomb-Raider-Franchise. Dies hat Publisher Square Enix innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben.

Publisher Square Enix, Entwickler Crystal Dynamis und Hobby Japan Co., LTD haben innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass mit Tomb Raider Legends: The Board Games im Februar 2019 ein offizielles Brettspiel zu dem Franchise erscheinen wird.

"Das Brettspiel ist eine ebenso spaßige wie clevere Adaption der weltberühmten Videospiel-Serie. Spieler erforschen Ruinen, überwinden mit Geschick sowie Taktik tödliche Fallen und schlüpfen in die Rolle von Lara Croft."

Tomb Raider Legends: The Board Game wurde von den Machern des Final Fantasy Trading Card Game erschaffen.

"In Tomb Raider Legends: The Board Game begibt sich Lara Croft auf eine packende Reise, sucht nach einem geheimnisvollen Artefakt und trifft auf die größte aller Bedrohungen... sich selbst! Dank eines modularen Spielbretts mit zahlreichen Aufbaumöglichkeiten bietet jede Partie eine einzigartige Erfahrung für 3 bis 4 Spieler", so die offizielle Beschreibung des Spiels.

Das Brettspiel kann ab sofort auf der offiziellen Webseite von Square Enix vorbestellt werden.

Die Details zum Spiel im Überblick:

Altersempfehlung: Ab 13 Jahren

Durschnittliche Spielzeit: 40 Minuten

Spieleranzahl: 3 bis 4

Maße: 312 x 227 x 77 mm

Gewicht: 1,8 kg

Sprache: Englisch

