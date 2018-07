Shadow of the Tomb Raider - Gold-Status erreicht: Zwei Monate vor Release fertig

Shadow of the Tomb Raider hat nun offiziell den Gold-Status erreicht. Damit ist das Spiel knapp zwei Monate vor Release fertiggestellt. Nun dürften die Arbeiten an Updates und Erweiterungen in Fahrt kommen.

Etwas weniger als zwei Monate verbleiben, dann erscheint Shadow of the Tomb Raider offiziell im Handel. Bereits gestern erreichte das Action-Adventure jedoch seinen Gold-Status.

Lara Crofts nächstes Abenteuer ist somit bereits fertiggestellt und zumindest in der Theorie dürfte das Studio kollektiv in den Urlaub gehen. Wie wir alle wissen, ist dies jedoch kaum der Fall: Die Arbeit dürfte vorerst nicht ruhen.

Shadow of the Tomb Raider Alte Lara, neue Lara

Die Arbeit ruht nie

Immerhin müssen ab sofort einige Updates zusammengestellt, Bugs behoben und anderweitige Probleme beseitig werden. Es gilt als sicher, dass zum Releasetag ein Day-One-Patch veröffentlicht wird, der sich ersten Macken annimmt.

Auch die bereits angekündigten Erweiterungen dürften sich bereits in Entwicklung befinden und in der Hinsicht gerade erst ihren Höhepunkt erreichen.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.