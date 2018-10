Shadow of the Tomb Raider - Erster DLC „Die Schmiede“ angekündigt, wir haben alle Infos

Square Enix hat den ersten von sieben geplanten DLC zu Shadow of the Tomb Raider bekanntgegeben. Mit „Die Schmiede“ bekommt ihr eine neue Story-Mission, ein neues Herausforderungsgrab und neue Ausrüstung. Wir haben alle Infos zum Preis, Release und den Inhalten.

Der erste von sieben geplanten Erweiterungen für Shadow of the Tomb Raider wurde angekündigt: „Die Schmiede“ erscheint am 13. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Der DLC wird 4,99 Euro kosten, kann allerdings auch im Paket mit allen anderen DLCs gekauft werden. Der Season Pass kostet 29,99 Euro und lohnt sich somit auch preislich.

Shadow of the Tomb Raider Disc-Version versehentlich mit alternativem Ende ausgeliefert

Der neue DLC im Überblick

Darum geht es in „Die Schmiede“:

Lara stellt sich der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter und enthüllt die Geheimnisse von Kuwaq Yaku. Währenddessen muss die Heldin das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen und eine in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr überwinden.

Publisher Square Enix erklärt, dass das Abenteuer sowohl im Koop- als auch im Singleplayer-Modus spielbar ist. Mit dabei ist zudem ein neues Herausforderungsgrab, das sich definitiv zu absolvieren lohnt: Als Belohnung gibt es die Grenadier-Fähigkeit, das Sandmann-Outfit und die Waffe „Stummer Ritter“.

Shadow of the Tomb Raider Offizielles Brettspiel erscheint 2019