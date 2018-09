Shadow of the Tomb Raider - Disc-Version versehentlich mit alternativem Ende ausgeliefert

Die Disc-Version von Shadow of the Tomb Raider wurde versehentlich mit einem alternativen Ende ausgeliefert. Erst der Day-One-Patch führt zu dem Finale, das die Entwickler eigentlich vorgesehen haben. Die alternative Post-Credit-Szene wartet mit einem spannenden Easter-Egg für Fans der Reihe auf.

Lara Crofts neuestes Abenteuer Shadow of the Tomb Raider wurde versehentlich mit einem alternativen Ende ausgeliefert. Wie Square Enix mittlerweile bestätigt hat, hat es ein verworfenes Finale in die Verkaufsversion des Spiels geschafft. Betroffen ist allerdings nur die Disc-Version des Spiels, während die Downloadvariante von Beginn an das fertige Ende enthält. Die alternative Post-Credit-Szene wird jedoch durch die Installation des Day-One-Patches aus dem Spiel entfernt.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Die Entdeckung des alternativen Endes haben wir dem Nutzer "Tombstone" im offiziellen Tomb Raider-Forum zu verdanken. Dieser wollte sich nach dem Spielen lediglich mit anderen austauschen als er feststellte, dass offenbar niemand das von ihm gesehene Ende zu kennen schien. Erst als er das von ihm erlebte Finale erneut durchspielte und aufzeichnete, schenkten ihm die anderen Spieler Glauben.

Das alternative Ende von Shadow of the Tomb Raider schlug hohe Wellen. Mittlerweile meldeten sich sogar Publisher Square Enix und Entwickler Eidos Montreal zu Wort. In der Stellungnahme heißt es:

"Während der Entwicklung von Shadow of the Tomb Raider wurden mehrere Enden entwickelt. Leider ist eine Post-Credit-Szene, die nicht für die fertige Version bestimmt war, versehentlich in das Spiel gelangt. Der Day-One-Patch korrigiert diesen Fehler neben zahlreichen anderen Verbesserungen. Wie immer empfehlen wir allen Spielern, den Patch zu installieren und dadurch die bestmögliche, aktuellste Spielerfahrung zu erleben."

Das alternative Ende von Shadow of the Tomb Raider

An dieser Stelle sprechen wir eine große Spoiler-Warnung aus. Wer Shadow of the Tomb Raider noch nicht durchgespielt hat, sollte an dieser Stelle besser nicht weiterlesen.

Dieses Ende bekommen alle Spieler zu sehen, die Laras neuestes Abenteuer durchgespielt haben:

Die alternative Version sieht allerdings komplett anders aus und hält einige interessante Easter-Eggs und Anspielungen auf die Ursprünge der Reihe parat. Darin erhält Lara Croft einen Brief von Jaqueline Natla, der Antagonistin des ersten Tomb Raider-Spiels aus dem Jahr 1996. Dies könnte auf eine weitere Fortsetzung hindeuten, die den Kreis zu den ursprünglichen Spielen schließt.

Normalerweise liefern Post-Credit-Szenen in Spielen und Filmen einen Ausblick darauf, was uns in der entsprechenden Fortsetzung erwartet. Dies könnte nun auch im Falle von Tomb Raider der Fall sein. Wir jedenfalls sind gespannt, wie es mit Lara Croft weitergeht.