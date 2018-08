Shadow of the Tomb Raider - Diese Lara-Figur kostet rund 700 Euro

Eine neue Figur zu Shadow of the Tomb Raider erweckt die Protagonistin zum Leben. Weta Workshop hat eine äußerst glaubwürdige Inszenierung von Lara Croft in Plastikform geschaffen, die bei Sammlern heiß begehrt werden dürfte.

Das Unternehmen Weta Workshop zeigt sich für die Requisiten von Herr der Ringe verantwortlich, doch jüngst haben sie dem Franchise von Tomb Raider gefrönt. Passend zum kommenden Release von Shadow of the Tomb Raider gibt es nun eine äußerst bemerkenswerte Statue, die sehr detailliert daherkommt.

Dschungel-Figur: Lara Croft

Lara Croft hält hier einen Maßstab von eins zu vier inne, während die Verarbeitung aus Kunststoff viele Extras aufweist. Neben Lara selbst sehen wir ein Teil der Umgebung und sogar einen Jaguar, der über ihrem Kopf lauert. Sie selbst ist mit allen wichtigen Waffen und Werkzeugen ausgestattet.

Das ansehnliche Sammlerstück könnte ein Szenenbild aus einem Theaterstück darstellen, so lebendig wirkt die Ausarbeitung. Doch die wunderschöne Statue, die auf der Comic-Con in San Diego erstmals präsentiert wurde, hat nur einen kleinen Haken. Der Preis beläuft sich auf satte 700 Euro. Falls ihr also eines der begehrten Figuren wünscht, müsst ihr äußerst tief in die Tasche greifen.

Zudem ist die Stückzahl stark limitiert. Es gibt lediglich rund 750 Ausarbeitungen von Lara Croft im peruanischen Dschungel. Nachfolgend gelangt ihr über den Link zur offiziellen Webseite von Weta Workshop.

Die Statue wird übrigens ab Februar 2019 ausgeliefert. Wenn ihr sie jetzt für rund 700 Euro bestellt, wird sie also erst im nächsten Jahr bei euch eintreffen! Das Spiel Shadow of the Tomb Raider erscheint hingegen schon am 14. September 2018 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Hier könnt ihr unsere Preview einsehen:

Würdet ihr euch solch eine Figur für diesen Preis kaufen? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.