Shadow of the Tomb Raider - Bekommt New-Game-Plus-Modus mit drei unterschiedlichen Pfaden

Neben Spielen wie beispielshalber God of War wird auch Shadow of the Tomb Raider einen News-Game-Plus-Modus erhalten. Allerdings verspricht Square Enix eine Besonderheit, die das Gameplay bei einem weiteren Durchgang noch ein wenig interessanter und spannender gestalten könnte.

Immer mehr Spieler sehnen sich nach einem ersten erfolgreichen Spieldurchgang nach einer neuen Herausforderung. Da bietet sich ein New-Game-Plus-Modus perfekt an, der eure freigeschalteten Fähigkeiten, Waffen und Outfits beibehält, damit ihr für den nächsten Durchgang perfekt gerüstet seid.

Lest euch hier unsere Preview zu Shadow of the Tomb Raider durch:

New Game Plus-Modus mit einer Besonderheit

Publisher Square Enix hat nun offiziell mitgeteilt, dass es auch in ihrem kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider einen solchen Modus geben wird - allerdings mit einem Unterschied.

Durch den New-Game-Plus-Modus werden drei verschiedene Pfade freigeschaltet, die jeweils auf ein unterschiedliches Gameplay abzielen.

Während der Pfad der Schlange den Schwerpunkt auf Stealth und Täuschung legt, zeichnet sich der Pfad des Jaguars durch Jagd und Kampf aus. Einfallsreichtum, Beobachtung und Erkundung werden hingegen bei dem Pfad des Adlers verlangt. Ihr müsst also entscheiden, ob ihr lieber leise vorgeht, in Rambo-Manier in die Gegner stürzt oder euch im Vorfeld einen guten Plan zurechtlegen möchtet.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.