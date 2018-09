Shadow of the Tomb Raider - Action-Adventure ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich

Ab sofort ist mit Shadow of the Tomb Raider der dritte Ableger der Reboot-Serie für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Launch-Trailer, Testbericht samt Wertung und alle Infos, die wichtig sind, findet ihr in unserem News-Artikel.

Publisher Square Enix hat nun bekannt gegeben, dass der finale Teil der Reboot-Trilogie Shadow of the Tomb Raider von Eidos-Montréal und Crystal Dynamics rund um die erwachsen werdende Archäologin Lara Croft ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich ist. Passend zum Release hat Square Enix zudem den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, den wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

"Ich war bereits Teil von Laras Neuanfang mit Tomb Raider aus dem Jahr 2013.", so Dan Chayer-Bisson, Game Director bei Eidos-Montréal. Shadow of the Tomb Raider bietet etwas Besonderes für jeden, ob dies nun euer erstes Tom Raider-Erlebnis ist oder ihr bereits jeden einzelnen Teil gespielt habt. Das Team und ich sind stolz auf das, was wir geschaffen haben, und hoffen, dass die Fans Laras größten Moment genießen werden."



"Mit Shadow of the Tomb Raider hat unser Entwicklerteam grandiose Arbeit geleistet, um einen spannenden Abschluss für die moderne Lara-Trilogie zu erschaffen und dabei gleichzeitig unsere Stärken als Studio aufzuzeigen“, sagt David Anfossi, Head of Studio bei Eidos-Montréal. "Eidos-Montréal ist sehr stolz auf die Kreation dieser fesselnden, authentischen Spielwelt."

Neben der Standard Edition zu Shadow of the Tomb Raider wird außerdem die sogenannte Croft-Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass angeboten.

Wir haben den Titel bereits gespielt und verraten euch in unserem umfangreichen Testbericht, weshalb wir von dem Action-Adventure absolut begeistert sind:

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist - dem weltberühmten Tomb Raider.

