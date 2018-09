Sekiro: Shadows Die Twice - TGS-Trailer veröffentlicht, Spieler loben neues Kampfsystem

From Software hat einen neuen Trailer zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht. Die wartenden Spieler erfreuen sich schon jetzt am neuen Kampfystem, das positiv im Trailer hervorsticht.

Der vielseits erwartete Titel Sekiro: Shadows Die Twice hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Im Vorfled der diesjährigen Tokyo Games Show, die vom 20. bis zum 23. September 2018 stattfindet, hat From Software einen neuen Trailer veröffentlicht.

Kampfsystem überzeugt!

Der neue Trailer zu Sekiro sollte es wahrlich in sich haben. Äußerst imposant metzelt sich der Protagonist durch die Gegnerreihen. Doch allem voran wird das neuartige Kampfsystem in den Himmel gelobt. Im Gegensatz zu den Souls-Titeln gibt es nämlich eine neue Entwicklung, die den Spielern durchaus zusagt.

Die Rede ist von der vertikalen Komponente, die an alte Ninja-Spiele erinnert. Der Shinobi Sekiro springt zwischen Häuserfassaden hin und her, während er sich mithilfe eines Seils an Dächer heranzieht. Es wird demnach kein Spiel, das Kämpfe á la "Boots-on-the-ground" beinhaltet. Der Redditor Monceal ist gänzlich überzeugt:

"Wow. Ich wusste, dass das Vertikale dem Tempo im Gameplay hinzugefügt würde, aber die Kämpfe an sich und die Paraden bei 1:08, einfach phänomenal [...] Ich bevorzugte die schnelle Action in Bloodborne in Hinsicht auf Dark Souls. Ich bin glücklich, dass dieses Spiel es abermals übertreffen könnte."

Der YouTuber Prod erfreut sich hingegen am Design der Bossgegner, die im Vergleich zu Dark Souls doch einen recht anderen Ansatz verfolgen, die zum Setting passen. Und damit ist er nicht alleine, die wartende Community äußert sich insgesamt recht positiv zu den Endgegnern.

Der Name "Shadows Die Twice" rührt übrigens daher, dass der Held über ein Extraleben verfügt, sollte er sein Ableben innerhalb des Spiels feiern. Ob From Software ein weiteres Mal überzeugt? Seht am besten selbst, was der Trailer zu bieten hat. Nachfolgend haben wir den offiziellen TGS-Trailer für euch eingebunden: