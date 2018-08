Sekiro: Shadows Die Twice - Schon im März: Releasetermin bekanntgegeben

Activision hat den Releasetermin zu Sekiro: Shadows Die Twice bekanntgegeben. Wie für Entwickler From Software üblich, erscheint der Titel im März 2019.

Es ist für Entwickler From Software mittlerweile eine Tradition geworden: Auch ihr nächstes Spiel, Sekiro: Shadows Die Twice, wird im März veröffentlicht. Bislang war dies bei Demon's Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 und Bloodborne der Fall.

Um ein wenig genauer zu sein: Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019. Das kündigte From Software mit wenig Hochglanz auf dem offiziellen Twitter-Account an.

Die große Collector's Edition

Gleichzeitig kündigte From Software eine Collector's Edition an, die ab sofort in ausgewählten Märkten vorbestellt werden kann. Darin enthalten ist...

Eine Version von Sekiro: Shadows Die Twice

Ein Steelbook

Eine 18 cm große Shinobi-Statue

Eine physische Karte

Ein Sammler-Artbook

Eine Kopie des digitalen Soundtracks

Repliken der Spielmünzen

