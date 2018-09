SCUM - Über eine Million Verkäufe, Spieler erhalten goldene Waffe

Das Survival-Game SCUM weist eine solide Verkaufszahl von einer Million auf. Die Entwickler haben als Dankeschön eine goldene Waffe vorbereitet und obendrauf gibt es eine nette Uhr. Doch das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Derzeit flimmert bei vielen das postapokalyptische Survival-Game SCUM über den Bildschirm. Das DayZ-Äquivalent, das hier und da noch einen drauf setzt, - beispielsweise könnt ihr erstmals eure Notdurft in einem Survival-Game verrichten - findet scheinbar großen Anklang bei der Survival-Community. Mit über einer Million verkaufter Einheiten darf sich der Publisher Devolver Digital über eine bemerkenswerte Verkaufszahl freuen. Und noch befindet sich der Titel wohlbemerkt im Early-Access-Status.

Goldene Deagle!

Zur Feier des Tages haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen, ein kleines Dankeschön sozusagen für alle aktiven Spieler. Wenn ihr euch bis zum 25. September 2018 einloggt, erhaltet ihr eine glänzende Pistole im Spiel.

Die Rede ist von der DEagle .50, die in einer goldenen Ausführung in euer Inventar wandern möchte. Zudem gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Support-Paket zu erwerben, das eine spezielle Uhr enthält. Diese Uhr trägt den Namen "nette Uhr" und die Entwickler geben an, dass sie im Grunde nur die Uhrzeit anzeigt. Doch in der Zukunft sollen "mehr sinnvolle Features" hinsichtlich der netten Uhr folgen.