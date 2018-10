Saturn - PayPal-Aktion: Bis zu 30 Euro Direkt-Abzug!

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es täglich brandheiße Angebote für alle Gamer. Neben Spielen und Konsolen sind außerdem Fernseher, Monitore, Desktop-PCs, Notebooks, Smartphones sowie Serien und Filme regelmäßig im Preis reduziert. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen und verraten in unserem Deal-Ticker, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Neben der Shopping-Plattform von Amazon sollten sparsame Gamer und Schnäppchenjäger vor allem regelmäßig die Online-Shops von Saturn und MediaMarkt im Blick behalten.

03. Oktober 2018: PayPal-Aktion für Gaming

Wer häufig mit PayPal bezahlt, profitiert jetzt doppelt: Bei MediaMarkt erhaltet ihr aktuell einen satten Direkt-Abzug auf Vorbestellungen! Ein Warenkorb in Höhe von 150 Euro wird automatisch um 15 Euro günstiger, ein Warenkorb in Höhe von 200 Euro sogar um stolze 30 Euro!

29. September 2018: Weekend Deals mit Gaming-Schnäppchen

Wow, was ein Angebot! Bei den Weekend Deals bekommt ihr (bis Montag 9 Uhr) zahlreiche Produkte zu einem besonders günstigen Preis. Das große Highlight ist definitiv Octopath Traveler + Nintendo Switch Pro Controller zum Bundlepreis von nur 89 Euro!

23. September 2018: Samsung Super Deal

Beim Kauf eines Samsung Galaxy S9 oder Galaxy S9+ gibt es jetzt ein gratis Galaxy Tab E 9.6 gratis dazu! Aktion gilt nur noch bis zum 24. September 2018!

22. September 2018: Mehrwertsteuer geschenkt auf alle Produkte!

Nur noch umgerechnet neun Stunden gilt das aktuelle Top-Angebot von Saturn und MediaMarkt. Ihr solltet demnach schnell zuschlagen, bevor die Schnäppchenpreise heute am 22. September 2018 um 23:59 Uhr auslaufen!

MediaMarkt und Saturn schenken euch einmal mehr die gesamte Mehrwertsteuer. Deshalb gibt es jetzt einen Preisnachlass von 15,966 Prozent auf ALLES, auch auf Konsolen, Spiele und weitere Hardware!

16. September 2018: Entertainment Weekend Deals

Was gibt es an einem entspannten Wochenende besseres als das ein oder andere Schnäppchen zu schießen? Nur noch bis zum morgigen Montag, den 16. September 2018 um 9 Uhr findet ihr im Onlineshop von Saturn unter verschiedenen Kategorien die besten Angebote zum Wochenende.

Entertainment Weekend Deals

Fit durch den Herbst

Audio + Kopfhörer Weekend

14. September 2018: iPhone Xs und iPhone Xs Max vorbestellen

Ab sofort kann die neue Smartphone-Generation von Apple bei MediaMarkt, Saturn und Co. vorbestellt werden. Das iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone Xr sind erst vor wenigen Tagen im Rahmen einer Keynote der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Die neuen iPhones im Überblick!

Möchtet ihr das iPhone Xs mit einem attraktiven Vertrag erwerben, dass schaut bei Saturn Tarifwelt vorbei und sichert euch dort ein Topmodell schon ab 199 Euro!

13. September 2018: Gaming-Tiefpreiswoche bei MediaMarkt

Dutzende Rabatte für alle Gamer: Mit der Gaming-Tiefpreiswoche bei MediaMarkt bekommt ihr starke Rabatte auf zahlreiche Games für eure Konsole oder PC. Bis zum 17. September 2018 um 23:59 Uhr sind auch Hardware-Produkte im Angebot.

10. September 2018: Die besten Angebote in dieser Woche

Viel Speicher für wenig Geld: Nur noch bis Freitag, den 14. September 2018 könnt ihr euren Speicher günstig erweitern und 15 Euro sparen:

Portable SSD t5 oder SSD 970 Pro

Sichert euch das neue Honor Play mit Kirin970 Prozessor inklusive einem 30 Euro Coupon! Zum Angebot!

Samsung Galaxy S9+ inklusive Sennheiser HD4 im o2 Free M Boost für monatlich 34,99 Euro mit Flat Allnet und SMS. Zum Angebot!

Sichert euch ein Surface Pro zusammen mit einem Type Cover und spart 100 Euro:

07. September 2018: PS4 Pro-Bundle mit Spider-Man zum Spitzenpreis

Im Onlineshop von Saturn und MediaMarkt erhaltet ihr derzeit eine PlayStation 4 Pro im praktischen Bundle, bei dem auch der Open-World-Aktion-Titel Spider-Man beiliegt. Zur Feier des Tages bekommt ihr diese Kombination aktuell zu einem absoluten Traumpreis.

In dem Paket enthalten sind:

Marvel's Spider-Man für PlayStation 4

PlayStation 4 Pro mit 1 TB Speicherplatz

DualShock 4-Controller

Das Bundle kostet euch anstatt der üblichen 439 Euro lediglich 395 Euro.

05. September 2018: 3 für 2: Große Gaming- und Filme-Aktion gestartet!

Nur noch bis zum 10. September um 9 Uhr könnt ihr im Onlineshop von Saturn 3 Titel aus dem gesamten Games und Filmbereich auswählen und erhaltet dabei den günstigsten Artikel kostenlos dazu!

Darunter befinden sich aktuelle Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch oder Detroit: Become Human sowie Marvel Spider-Man für die PlayStation 4.

So einfach geht's:

Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen.

04. September 2018: Huawei Mate 20 Lite + Gratis Ultimate Ears Blast

Im Onlineshop von Saturn gibt es derzeit eine Bundle Aktion mit dem Huawei Mate 20 lite (blau oder schwarz). Bestellt ihr das Smartphone bis zum kommenden Donnerstag, den 06. September 2018 vor, erhaltet ihr die Smart Speaker Ultimate Ears Blast mit Sprachsteuerung im Wert von 195,99 Euro gratis dazu!

Das Huawei Mate 20 Lite erscheint am 07. September 2018.

03. September 2018: Angebote und Aktionen

Auch in dieser Woche gibt es wieder neue Angebote im Mobilfunkshop von Saturn.

Zum Beispiel gibt es das Samsung Galaxy S9 inklusive Sennheiser HD 4 mit dem o2 Free M Tarif für nur 5,03 Euro monatlich oder das Samsung Galaxy S9 plus inklusive Sennheiser HD 4 mit dem o2 Free M Tarif für nur 2,50 Euro monatlich.

Natürlich solltet ihr auch in dieser Woche in die Rubrik Restposten & Einzelstücke schauen, um das ein oder andere Schnäppchen zu erwischen!

02. September 2018: Xbox One X + 3 Spiele für nur 470€

Bis zum 10. September 2018 bekommt ihr beim Kauf einer Xbox One X gleich drei Spiele im Wert von 120 Euro gratis: Assassins Creed Origins, NBA 2K18 und WWE 2K18 gibt es geschenkt! Für die Xbox One X zahlt ihr effektiv also nur 350 Euro!

31. August 2018: PS4 Slim 1 TB + Spider-Man + PS4 Controller

Am 7. September 2018 veröffentlicht Sony den Open-World-Action-Titel Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4. Passend dazu könnt ihr euch nun im Onlineshop von Saturn eine PS4 Slim 1TB sichern und bekommt dazu außerdem Spider-Man sowie einen zweiten PS4 Dualshock Controller dazu. Ihr spart bei diesem Angebot insgesamt 119 Euro!

31. August 2018: Geschenke Welle bei Saturn gestartet

Vom 28. August bis zum 10. September 2018 findet im Onlineshop von Saturn die Aktion "Geschenke Welle" statt. Im Rahmen der Aktion erhaltet ihr zu bestimmten Produkten ein Geschenk dazu.

Beispielsweise schenkt euch Saturn beim Kauf des UHD 4K TV KD-65XF7005 mit 65 Zoll von Sony eine PlayStation 4 Slim mit 500 Gigabyte Festplattenspeicher dazu. Ihr spart also insgesamt satte 299 Euro!

Beim Kauf eines Samsung S8 erhaltet ihr zudem eine Samsung Gear Fit2 pro im Wert von 159 Euro gratis dazu.

3 Spiele nach Wahl für Festpreis von 111 Euro!

Bei MediaMarkt können sich Switch-Spieler aktuell ein besonders gutes Angebot sichern. Aus einer Liste dutzender Spiele können drei nach Wahl erworben werden - zum Festpreis von 111 Euro!

29. August 2018: 2 Spiele kaufen, 1 gratis dazu!

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch im Rahmen einer neuen Aktion bei Saturn drei Spiele zum Preis von zwei sichern.

Saturn Top-Angebot: 2 Spiele kaufen, 1 gratis dazu!

26. August 2018: Die besten Angebote zum Wochenende

In verschiedenen Kategorien sind im Onlineshop von Saturn noch bis zum morgigen Montag um 9 Uhr verschiedene Elektronikprodukte deutlich reduziert. Unter anderem stehen Noteboos von HP und Lenovo zur Auswahl - doch auch das Nvi Go 6200 von TomTom und Monitore von Philips können für kurze Zeit günstiger erworben werden.

Im Rahmen des "Foto Weekend" bei Saturn sind die beiden Spiegelreflexkameras EOS 5D Mark IV und EOS 6D Mark II von Canon samt Zubehör redzuiert.

TV + Audio Weekend

Preissturz!

19. August 2018

Auch am heutigen Sonntag kann im Onlineshop von Saturn wieder bares Geld gespart werden. Noch bis zum morgigen Montag um 9 Uhr finden sich dort unzählige Angebote. Beispielshalber sind verschiedene Fernseher von Sony, LG, Philips und Panasonic im Angebot. So spart ihr bei dem 4K-Fernseher TX-65EXW604 von Panasonic mit einer Bildschirmdiagonale von 164 Zentimetern fast 200 Euro! Weitere Schnäppchen findet ihr in der Kategorie "Entertainment Weekend Deals".

15. August 2018:

Ab sofort kann die PS4 Pro in der 500 Million Limited Edition bei Saturn und MediaMarkt vorbestellt werden. Dabei handelt es sich um eine stark limitierte Version der PlayStation 4 in einem dunkelblauen und transparenten Design.

12. August 2018: Die besten Weekend Deals

Pünklich zum erholenden Wochenende gibt es auf Saturn verschiedenen Kategorien frische Weekend Deals.

Die Weekend Deals enden am kommenden Montag, den 13. August um 9 Uhr.

Bei MediaMarkt sind außerdem bis zum morgigen Montag Notebooks, PC Hardware und Zubehör knallhart reduziert. Die Aktion endet am 13. August um 9 Uhr.

11. August 2018: PS4 mit 3 Spielen für nur 299 Euro

Bei Saturn gibt es im aktuellen Prospekt ein fantastisches PS4-Bundle abzustauben. Spieler können sich ihr ganz eigenes Paket zusammenstellen - zum Pauschalpreis von 299 Euro!

06. August 2018: 3 für 50€-Aktion bei Saturn

Film-Fans sollten einen genaueren Blick in den Onlineshop von Saturn werfen. Hier könnt ihr derzeit beim Kauf von 3 UHD Blu-rays richtig viel Geld sparen! Alle Infos zu der Aktion findet ihr hier:

03. August 2018: Unsere Tarif-Empfehlung für das Samsung S9

Saturn und MediaMarkt bieten regelmäßig neue Tarife zu Smartphones sowie Tablets an. Derzeit könnt ihr beispielshalber preiswert an das Samsung Galaxy S9 im Vertrag mit Vodafone sowie einer 2 Gigabyte Flatrate gelangen. Das Angebot gilt nur bis zum 7. August. Das Smartphone kostet euch monatlich gerade einmal 21,99 Euro.

Der Vertrag beinhaltet außerdem monatlich 50 Frei-Minuten in alle dt. Netze, Frei-SMS in alle dt. Netze sowie eine Flat von 2 Gigabyte mit bis zu 14,4 Mbit/s max. Bandbreite. Die Anschlussgebühr beträgt außerdem einmalig 39,99 Euro. Die Vertragslaufzeit ist auf 24 Monate ausgelegt.

Mit dem Gutscheincode Gutscheincode GALAXY120 entfällt zudem der Gerätepreis in Höhe von 125 Euro!

02. August 2018: Der neue Saturn-Katalog ist da

Mittlerweile befinden wir uns bereits im Monat August und passend dazu hat der Elektronikfachhändler Saturn seinen neuen Prospekt veröffentlicht. Nicht nur im Markt selber, sondern auch online erwarten euch wieder zahlreiche interessante Angebote. Mit dabei sind unter anderem Smartphones, Notebooks und weitere Artikel. Die Angebote sind nur bis zum 6. August gültig und nur solange der Vorrat reicht!

Mit dabei ist unter anderem das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 mit 10.1 Zoll, 32 Gigabyte Speicherplatz und 2 Gigabyte RAM im Doppelpack für 299 Euro! Ihr spart bei diesem Angebot insgesamt 20 Euro. Weiterhin bekommt ihr unter anderem die externe Western Digital-Festplatte mit 750 Gigabyte bzw. 2 Terabyte für 39 bzw. 69 Euro.

Der Philips 50PUS6262 mit 50 Zoll-Diagonale wird derzeit für 399 Euro angeboten. Für 1199 Euro winkt hingegen Samsungs 55 Zoll QLED TV der Q6F-Serie.

31. Juli 2018: Nokia 7 Plus im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt erhaltet ihr nur für kurze Zeit beim Kauf eines Nokia 7 Plus mit 64 Gigabyte den Smart Speaker mit Sprachsteuerung Google Home Mini gratis dazu. Dieser kostet normalerweise 39,99 Euro. Damit zahlt ihr für beide Produkte zusammen lediglich 369 Euro und spart somit satte 40 Euro!

30. Juli 2018: MediaPad M3 lite 10 im Angebot

Während das MediaPad M3 Lite 10 bei Saturn schon nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr das Produkt bei MediaMarkt dank eines Direktabzugs in Höhe von satten 50 Euro derzeit für günstige 223,99 Euro erwerben.

"Das HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 ist Dein tragbares Kino, Deine Spielkonsole und Social Sharing Tool mit einem Sound, der Dich nie enttäuschen wird. Sieh und höre eine bessere Welt mit einem eindringlichen Sound und einer wissenschaftlichen Lösung, die den Augenkomfort optimiert. Alles verpackt in einem schönen Gerät."

29. Juli 2018: Weekend-Deals

Auch an diesem Wochenende bietet euch Saturn innerhalb der Weekend-Deals zahlreiche Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an. Diese gelten allerdings nur bis zum morgigen Montag um 9 Uhr oder solange der Vorrat reicht. Unter anderem lockt eine PS4 inklusive der drei Top Games The Last of Us Remastered, Uncharted 4 sowie Ratchet & Clank für nur 333 Euro. Zudem bietet Saturn verschiedene Fernseher günstiger an.

Weiterhin befinden sich zahlreiche PS4, Xbox One und PC-Spiele im Angebot:

120 Euro Bonus-Rabatt bei Smartphone-Tarifen

Schnappt euch zum Beispiel das Samsung Galaxy S9 inkl. UE Boom + Flat Allnet Comfort Tarif für nur 26,99 Euro monatlich! Auch viele weitere Smartphones gibt es so 120 Euro günstiger.

Wie das geht? Ganz einfach mit dem Gutschein-Code GALAXY120, den ihr beim Bestellprozess einlösen könnt.

Kaufe 2 DVDs und zahle nur 10 Euro!

Wählt aus Saturns 2 für 10 Euro Exklusive Filmperlen-Aktion zwei Titel aus und erhaltet diese für 10 Euro. Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen. Das Angebot ist bis zum 29. Juli 2018 um 23:59 Uhr gültig.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.