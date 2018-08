Saturn - Bundle-Deal: PS4 mit 3 Spielen für nur 299 Euro

Bei Saturn gibt es im aktuellen Prospekt ein fantastisches PS4-Bundle abzustauben. Spieler können sich ihr ganz eigenes Paket zusammenstellen - zum Pauschalpreis von 299 Euro!

Die PlayStation 4 wird immer attraktiver und somit auch das Angebot an Spielen. Wir empfehlen deshalb: Holt euch endlich diese Konsole, solltet ihr das bislang nicht getan haben!

Im aktuellen Saturn-Prospekt könnt ihr euch derzeit ein ganz besonderes Bundle zusammenstellen, das besonders für Neulinge perfekt ist:

Eine PS4-Konsole nach Wahl in den Warenkorb legen 3 von 8 ausgewählten Spielen in den Warenkorb legen Bestellung abschicken und für das komplette Set nur 299€ zahlen!

Bei den insgesamt acht verfügbaren Spielen sind die größten Highlights der PS4-Geschichte dabei: The Last of Us, Uncharted 4, Bloodborne und vieles mehr!

Die Aktion läuft vom 11. August 2018 ab 00:00 Uhr bis zum 18. August 2018 um 23:59 Uhr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Einkaufen!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.