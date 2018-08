Saints Row: The Third - Ankündigung für die Nintendo Switch

Ein Klassiker kehrt für die Nintendo Switch zurück: Wie Deep Silver im Rahmen der gamescom 2018 verkündet haben, kehrt Saints Row: The Third für die Hybrid-Konsole zurück. Der Veröffentlichungszeitraum wird aktuell jedoch noch sehr vage zurückgehalten.

Überraschende Neuigkeiten wurden heute von Publisher Deep Silver im Rahmen der gamescom verkündet: Saints Row: The Third kehrt offiziell nach sieben Jahren zurück. Zumindest für die Hybridkonsole Nintendo Switch.

Vager Veröffentlichungsrahmen genannt

Der Open-World-Titel aus dem Jahre 2011 zählt in gewisser Maßen zu den Klassikern seines Genres und bietet dem Spieler die Möglichkeit mit ausgefallenen Waffen und Vehikeln in Rivalitätskämpfen die Stadt zu übernehmen. Nennenswert ist an dieser Stelle die Tatsache, dass der dritte Ableger des Saints-Row-Serie offensichtlich dem jüngeren vierten Ableger aus dem Jahre 2013 vorgezogen wurde.

Wann genau Saints Row: The Third für die Nintendo Switch erscheinen soll, wurde nur sehr vage mit „nächstes Jahr“ beantwortet. Darüber hinaus kündigt Publisher Deep Silver jedoch auf der hauseigenen offiziellen Twitter-Seite an, dass weitere Informationen zur Veröffentlichung im Rahmen der gamescom folgen sollen.