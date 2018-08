Rocket League - Ultimate Edition angekündigt, das musst du wissen!

Rocket League in der Ultimate Edition will jetzt den Konsolenmarkt aufwirbeln! Viele DLCs sind gebündelt in der Boxed-Version verfügbar, die sogar auf der Disk oder Cartridge direkt enthalten sind.

Der allseits beliebte Autorennspaß Rocket League erhält eine neue Version. Die Ultimate Edition, die von Psyonix in die Regale gestellt wird, kommt mit einer ganzen Reihe an Features zu euch nach Hause.

Insgesamt soll es über 16 DLC-Battle-Cars geben, während viele kosmetische Items enthalten sind. Dazu zählen folgende DLCs:

Chaos Run

Revenge of the Battle-Cars

Supersonic Fury

Außerdem sind die Battle-Cars aus der Rocket League Collector's Edition enthalten. Dazu zählen die Kampffahrzeuge Esper, Masamune, Aftershock und Marauder.

DLCs en masse!

Doch das war noch längst nicht alles! Batman V Superman: Dawn of Justice Car Pack (mit dem Batmobile), DC Super Heroes DLC Pack und sogar der Proteus, Triton sowie Vulcan haben es in die Box geschafft. Die Antennenflaggen zu Batman, Superman und Wonder Woman sind ebenfalls enthalten. Alle DLCs sind auf der CD oder der Cartridge enthalten, ihr müsst sie also nicht mühselig einzeln herunterladen.

Rocket League Ultimate Edition wird für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen! Das Datum der Veröffentlichung beläuft sich auf den 28. August 2018.