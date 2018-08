Resident Evil - Remake vom Remake sei nicht lächerlich, potenziell also möglich

Wenn es nach dem Director von Resident Evil 2 geht, wäre ein Remake zum Remake von Resident Evil nicht lächerlich. Das bietet nun Raum für Spekulationen. Könnte der erste Ableger des Franchises also noch einmal neu aufgelegt werden?

Was folgt nach dem Remake von Resident Evil 2? Bereits im kommenden Jahr, am 25. Januar 2018, wird das vielseits erwartete Remake des Horror-Survival-Urgesteins veröffentlicht. Die große Frage nach dem nächsten Projekt im Resident Evil-Franchise konnte bis dato noch nicht beantwortet werden. Doch es gibt nun erste Hinweise auf ein Remake vom Remake zu Resident Evil.

Remake: Resident Evil Remake

Die Kollegen von Gameinformer haben unnachgiebig versucht, dem Director Kazunori Kadoi eine adäquate Antwort in Hinsicht auf das nächste Projekt zu entlocken. Standhaft hat er bestätigt, dass sie erst abwarten müssen, wie sich das Remake zu Resident Evil 2 schlägt. Viele Fans würden bereits nach ihren liebsten Ablegern der Reihe fragen, doch bislang könnten sie noch nichts bestätigen. So hielten sie sich ihre Möglichkeiten offen, um zu sehen, was schlussendlich am meisten Sinn machte.

"Wir möchten nicht nur die Nostalgie füttern. Wir möchten das Gefühl vermitteln, das die Leute bei den Originalspielen empfanden. Und wenn wir es schaffen, möchten wir die Lücke zwischen den Leuten, die es vor 20 Jahren gespielt haben, und Neueinsteigern schließen."

Weiter ging er dann jedoch tatsächlich auf vergangene Projekte ein. Er bestätigt, wenn genug Zeit verginge, wäre es nicht lächerlich an ein Remake vom Remake zu Resident Evil zu denken.

"Ich persönlich denke, dass das eine interessante Sache wäre."

Kein Remake von Sweet Home

Auf die Frage hinsichtlich eines Sweet Home-Remakes - hierbei handelt es sich um den geistigen Vorläufer zu Resident Evil, der für die NES erschien - antwortete er, dass dies derzeit kein Thema sei. Hier würde es zu Lizenzproblemen mit den ursprünglichen Filmemachern kommen, deshalb sei dies vorerst vom Tisch. Ein Resident Evil Remake Remake schließt er jedoch nicht aus.

