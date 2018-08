Resident Evil 2 - Premium-Edition angekündigt, die gerade einmal 1000€ kostet und ihr Geld nicht wert ist

Capcom hat eine Premium Edition zum Resident Evil 2 Remake angekündigt. Diese kostet gerade einmal 1000 Euro, obwohl die Einzelteile nur 500 Euro wert sind.

Ihr habt viel zu viel Geld, könnt eine Monatsmiete (oder zwei) ausfallen lassen und freut euch sehr auf das Resident Evil 2 Remake? Dann dürfte dieses euch dieses ganz besondere Bundle sicherlich gefallen!

Die Resident Evil 2: Z Version Premium Edition kann ab sofort in Japan vorbestellt werden und kostet schlappe 107.784 Yen. Umgerechnet sind das etwa 850 Euro, allerdings ist in dem Preis noch nicht die Mehrwertsteuer enthalten...letztendlich würden wir also auf etwas mehr als 1000 Euro kommen.

550 Euro extra, aber wofür überhaupt?

Darin enthalten ist das Spiel, eine spezielle Deluxe-Verpackung, einige Kostüme, eine Figur, ein Art Book, der Soundtrack, ein Poster - prinzipiell alles, was es auch in der regulären Collector's Edition für 200 Euro gibt. Hinzu kommt jedoch eine Schreibmaschine im passenden Design.

Bei der Schreibmaschine handelt es sich um die Qwerkywriter S LEXINGTON Bluetooth-Tastatur, die ihr auch ganz normal in jedem Fachladen kaufen könnt. Diese kostet normalerweise aber gerade einmal 250 Euro, ihr zahlt also 550 Euro mehr, damit sie im Resident Evil-Design daherkommt.

Ich kann sie nicht einmal bestellen und fühle mich trotzdem betrogen.