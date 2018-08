Resident Evil 2 - Erscheint in Deutschland zu 100 Prozent Uncut, CE vollständig enthüllt

Capcom hat hochoffiziell bestätigt, dass das Remake zu Resident Evil 2 eine Alterseinstufung von 18 Jahren seitens der USK erhält, dafür aber zu 100 Prozent ungeschnitten erscheint! Zudem wurden nun die restlichen Inhalte der Collector's Edition vorgestellt.

Es gibt für Horror-Survival-Fans der ersten Stunde ganz zauberhafte Neuigkeiten, was Resident Evil 2 Remake betrifft. Der Titel wird auch in Deutschland zu 100 Prozent ungeschnitten über die physische und digitale Ladentheke wandern. Das hat Capcom jüngst in einer Pressemeldung offiziell bestätigt.

Auch wir warten schon ganz gespannt auf das Remake des Zombie-Klassikers, das von der Fachpresse auf der E3 2018 hoch gelobt wurde.

Resident Evil 2 Premium-Edition angekündigt, die gerade einmal 1000€ kostet und ihr Geld nicht wert ist

Resident Evil 2 Remake Uncut

Die Kollegen von Capcom haben nun bestätigt, dass das Horror-Remake auch hierzulande in seiner regulären Fassung, also vollkommen "Uncut" erscheinen wird. Demnach müssen wir in Deutschland auf keine blutrünstigen Szenen verzichten. Tatsächlich entspricht das den Willen vieler Spieler, die sich eine Uncut-Version ähnlicher Titel alternativ oft in Österreich einkaufen, wenn bei Spielen zu viel zensiert wird.

Es soll sich jedoch um ein Spiel handeln, das laut USK erst ab 18 Jahren freigegeben sei. Diese hohe Alterseinstufung war wohl unumgänglich, damit es ungeschnitten erscheinen kann. Neben der Standard Edition des Spiels wird auch die Collector's Edition für PS4 und Xbox One über dieselbe Altersfreigabe verfügen.

Folgende Inhalte liegen der Resident Evil 2 Collector's Edition bei:

Steel Book (enthält das komplette Spiel Resident Evil 2)

12” Leon Kennedy-Figur

Limited Edition R.P.D. Schlüssel

Collector’s Item Box

Artbook & Soundtrack-CD

“Made in Heaven”-Pin

Poster

Deluxe DLC Pack-Karte:

“Original Version”-Soundtrack

Leon Kennedy-Kostüme: Arklay Sheriff und Noir

Claire Redfield-Kostüme: Military, Noir und Elza Walker

Deluxe-Waffe: Samurai Edge – Modell Albert

Der CE liegen unter anderem vier Limited Edition R.P.D. Schlüssel bei, die erst heute enthüllt wurden. Fans von Resident Evil 2 werden diese Schlüssel schnell wiedererkennen.

Resident Evil 2 zum besten Preis!*

Resident Evil 2 Kämpfe nicht wie in Resident Evil 4, klassischer Survival-Horror