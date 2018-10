Resident Evil 2 - Deluxe Edition mit Retro-Specials angekündigt - berühmte Licker-Szene kehrt zurück!

Resident Evil 2 erhält eine spezielle Deluxe Edition, die insbesondere Retro-Fans zusagen dürfte. Zudem hat Capcom ein Screenshot der bekanntesten Licker-Cutscene aus Resident Evil 2 in überarbeiteter Form präsentiert.

Nachdem die Collctor's Edition zu Resident Evil 2 kürzlich vollständig enthüllt wurde, gibt es nun weitere Infos zur Deluxe Edition. Die Upgrade-Version wurde kürzlich seitens Capcom offiziell enthüllt und enthält einige besondere Retro-Goodies.

Resident Evil 2 Claire Redfield auf neuen Screenshots zu sehen

Alteingesessene Spieler der Reihe werden sich womöglich an Resident Evil 1.5 erinnern, das in dieser Form niemals erschienen ist. Aus Resident Evil 1.5 wurde schließlich Resident Evil 2. Und so wurde auch die Motorradfahrerin Elza Walker verworfen. Aus ihr wurde schließlich Claire Redfield. Witzigerweise gibt es in dem Deluxe-Paket einen Skin, der an diese Gegebenheit erinnert. Dazu sind noch weitere Skins enthalten:

Doppelseitiges Cover

Kostüm: “Elza Walker” Claire

Kostüm: “Military” Claire

Kostüm: “Noir” Claire

Kostüm: “Noir” Leon

Kostüm: “Arklay Sheriff” Leon

Samurai Edge Pistol: Albert-Modell

Resident Evil 2 Original Soundtrack: Wechsel zu ''Retro''

Der Arklay Sheriff von Leon S. Kennedy erinnert ein wenig an Rick Grimes aus The Walking Dead, wohingegen Leon in seiner Noire-Variante eher an Sebastian Castellanos aus The Evil Within erinnert. So oder so sind es coole Skins, die für 10 Euro Aufpreis in Hinsicht auf die reguläre Version zu haben sind.

Resident Evil 2 zum besten Preis*

Licker im Remake

Eine äußerst bekannte und eindringliche Cutscene in Resident Evil 2 ist die erste Begegnung mit dem Licker, der an der Decke entlangkrabbelt und sich so erstmals zu erkennen gibt. Seinerzeit wohl inszeniert von Capcom, wird es diese Szene im Remake zu Resident Evil 2 abermals zu sehen geben. Die überarbeitete Version vom Licker kann sich in seiner Detailtiefe wirklich sehen lassen. Aber schaut am besten selbst oberhalb und unterhalb der News.

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2018 für den PC, die PS4 und Xbox One. Und falls ihr etwas mehr Geld für Resident Evil 2 übrig haben solltet, dann könnte euch womöglich die Premium-Edition zusagen, die mit einer Schreibmaschine daherkommt, allerdings 1000 Euro kostet:

Resident Evil 2 Premium-Edition angekündigt, die gerade einmal 1000€ kostet und ihr Geld nicht wert ist