Resident Evil 2 (Remake) - Auf der gamescom 2018 spielbar, Sondereditionen auch für Europa geplant

Für Fans von Survival-Horror lohnt sich ein Abstecher zum Stand von Xbox auf der gamescom 2018. Dort wird es neben dem ebenfalls anspielbaren Devil May Cry 5 auch eine Demo des Remakes von Resident Evil 2 geben.

Lange hat es gedauert, bis das Remake von Resident Evil 2 nach seiner Ankündigung für die Öffentlichkeit präsentierbar war. Auf der E3 im Juni wurde erstmals Ingame-Material nebst einer spielbaren Demo vorgestellt. Auf der gamescom 2018 werdet ihr ebenfalls Gelegenheit dazu haben, das Remake in Halle 8 am Stand von Xbox anzuspielen. Die Demo ist von der USK ab 18 Jahren freigegeben worden, weswegen nur Erwachsene (oder Minderjährige mit gefälschten Ausweisen) das Remake anspielen können.

Wiederauferstehung des Grauens

Das Remake von Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Für Nordamerika hat Capcom bereits eine Collector's Edition mit etlichen Zusatzinhalten, wie einer Figur von Leon S. Kennedy und einer Reihe von DLC-Inhalten, angekündigt. Dies gilt jedoch nur für Nordamerika, für Sondereditionen in Europa will Capcom bald eine Ankündigung treffen.

