Release-Vorschau - Das Sommerloch lässt grüßen - Neue Games in dieser Woche

Auch in der 29. Kalenderwoche werden viele neue Games für eure PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen. Wir zeigen euch in unserem Überblick sämtliche Neuerscheinungen in dieser Juliwoche!

Das Spieleangebot im Juli 2018 ist eher überschaubar und verspricht insgesamt wenig neue Spiele. Doch seht das Sommerloch doch einfach positiv und verbringt die freie Zeit im Schwimmbad, am See oder einfach im Schatten. Außerdem habt ihr nun die Gelegenheit, endlich die Games zu zocken, für die bislang einfach keine Zeit war!

Trotzdem möchten wir euch einen schnellen Überblick über alle Games verschaffen, die zwischen dem 16. Juli und dem 22. Juli 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Außerdem bieten wir euch jeden Monat eine frische Release-Vorschau, die die wichtigsten Spiele des jeweiligen Monats enthält. Wie immer gilt: Sollte ein Titel fehlen, schreibt uns gerne unterhalb dieser News in die Kommentare und wir werden das entsprechende Spiel in unserer Liste nachtragen.

Daymare: 1998

Das Highlight in dieser Woche ist sicherlich das Survival-Horrorspiel Daymare: 1998. Der Titel soll sich stark an den Titel Resident Evil 2 anlehnen, der immerhin als Urgestein und Mitbegründer des Horror-Genres gilt. Lustigerweise war Daymare: 1998 in seinen Grundfesten sogar ein Remake von Resident Evil 2. Doch Capcom schob dem inoffiziellen Fan-Remake Resident Evil 2: Reborn am Ende einen Riegel vor.

Beide Seiten haben sich zwar friedlich geeinigt, aber die Entwickler mussten einen anderen Weg einschlagen. Nachdem klar war, dass das Fanprojekt in der Form nichts wird, schlossen sich die Entwickler zu einem festen Team zusammen, das fortan an einem geistigen Nachfolger zu Resident Evil 2: Reborn arbeitete.

Diese Games gibt es in der 29. Kalenderwoche

Montag, 16. Juli 2018

Daymare: 1998 für PS4, XOne, PC

Dienstag, 17. Juli 2018

Mothergunship für PS4, XOne

Hand of Fate 2 für Nintendo Switch

Mittwoch, 18. Juli 2018

Post Scriptum: The Bloody Seventh für PC

Vertical Strike Endless Challenge für Nintendo Switch

Donnerstag, 19. Juli 2018

Frost für Nintendo Switch

Tanzia für Nintendo Switch

Freitag, 20. Juli 2018

Heroki für Nintendo Switch

Cartoon Network Adventure Time: Piraten der Enchiridion für Nintendo Switch

VSR: Void Space Racing

Was ist euer Highlight in dieser Woche?

