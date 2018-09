Release-Vorschau - Neue Games, die kommende Woche veröffentlicht werden!

Die 2. Woche im September beginnt schon morgen und es erscheinen abermals neue Games für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Für viele dürfte Shadow of the Tomb Raider ein absolutes Highlight darstellen! Doch das war noch längst nicht alles, wir haben weitere Highlights und Überraschungen für euch in der Liste und präsentieren, was in der zweiten September-Woche veröffentlicht wird.