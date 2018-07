Release-Vorschau - Neue Games erscheinen in der kommenden Woche

Auch in der 31. Kalenderwoche erscheinen neue Games für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Wir zeigen euch in unserem Überblick sämtliche Neuerscheinungen von Ende Juli bis Anfang August 2019.

Die kommende Woche hält neue Spiele für euch bereit. Zwar ist der Umfang aufgrund des Sommerlochs noch immer recht übersichtlich, trotzdem haben wir für euch eine entsprechende Liste mit einigen kleineren Titeln zusammengestellt, die ebenfalls interessant erscheinen.

Nachfolgend erhaltet ihr einen Überblick über alle kommenden Games, die zwischen dem 30. Juli und dem 05. August 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Außerdem bieten wir euch hier auf PlayNation jeden Monat eine frische Release-Vorschau an, die die wichtigsten Spiele des jeweiligen Monats enthält. Wie immer gilt: Sollte ein Titel fehlen, schreibt uns gerne unterhalb dieser News in die Kommentare und wir werden das entsprechende Spiel in unserer Liste nachtragen.

South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe - DLC: Bring den Crunch

Die Erweiterung "Bring den Crunch" erscheint am 31. Juli 2018 für PS4, Xbox One sowie PC und umfasst eine neue Story-Kampagne sowie die Superhelden-Klasse "Final Girl" für South Park: Die Rektakuläre Zereißprobe.

Diese Games erwarten euch in der 31. Kalenderwoche!

Montag, 30. Juli 2018

The Z Axis: Continuum für PC

Dienstag, 31. Juli 2018

Chasm für PS4, PC

Die Sims 4 - DLC: Hunde & Katzen für PS4, XOne

Titan Quest für Nintendo Switch

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - DLC "Bring den Crunch" für PS4, XOne, Switch, PC

Castaway für PS4

Airport Simulator 2019 für PS4

Mittwoch, 01. August 2018

State of Anarchy: Master of Mayhem für Nintendo Switch

Yakuza 0 für PC

Donnerstag, 02. August 2018

1979 Revolution: Black Friday für Nintendo Switch

Flat Heroes für Nintendo Switch

Crush Your Enemies! für Nintendo Switch

Overcooked! 2 für Nintendo Switch

Russian Subway Dogs für PC

