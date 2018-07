Release-Vorschau - Neue Games erscheinen in der kommenden Woche

Auch in der 30. Kalenderwoche werden neue Games für den PC und Konsolen wie die PS4, Xbox One oder gar Nintendo Switch erscheinen. Wir präsentieren euch die neuen Spiele aus der kommenden Woche in der knackigen Übersicht!

Die kommende Woche hält zahlreiche neue Spiele bereit. Auch wenn es bekanntermaßen nicht allzu viele tolle Games im Sommer gibt, haben wir eine kleine Übersicht für euch erstellt. Hier seht ihr alle Releases und ihr werdet die wichtigsten Games auf keinen Fall verpassen. Dann müsst ihr nur noch entscheiden, welche euch am Ende zusagen!

Nachfolgend erhaltet ihr einen Überblick über alle kommenden Games, die zwischen dem 23. Juli und dem 29. Juli 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Und verpasst auf keinen Fall unsere monatliche Release-Vorschau! Hier erwarten euch die wichtigsten Games aus dem aktuellen Monat Juli. Die nächste Release-Vorschau für August 2018 wird bereits in wenigen Tagen online gehen - schaut also bald wieder auf PlayNation.de vorbei!

An anderer Stelle haben damit begonnen, die Games für 2019 zusammenzutragen. Bislang wirkt das Spielejahr 2019 recht vielversprechend:

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019

The Banner Saga 3 und The Persistence

In dieser Woche erscheint das vielseits erwartete Ende der beliebten Trilogie rund um The Banner Saga. Allem voran können die Spieler hier ihren Fortschritt aus den Vorgängern übernehmen (ähnlich wie in Mass Effect). Es wird abermals emotional tiefgreifende und liebevoll gezeichnete Figuren geben. Die Geschichte soll die Spieler ordentlich packen!

Doch wer es lieber ein wenig gruselig mag, der erhält Nachschub für seine PlayStation VR. Das Sci-Fi-Horrorerlebnis The Persistence schickt die Spieler auf ein Raumschiff. Die Crew ist nicht mehr dieselbe, aber es gibt keine Hinweise auf die Ursache. Die Umwelt in The Persistence ist übrigens prozedural generiert. Für abwechslungsreiche Runden ist demnach gesorgt!

Release-Vorschau Top-Games im Juli 2018, das wird gezockt!

Diese Games gibt es in der 30. Kalenderwoche

Montag, 23. Juli 2018

Zaccaria Pinball für PC und Nintendo Switch

Dienstag, 24. Juli 2018

The Banner Saga 3 für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android

Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

The Persistence für PS4, PlayStation VR

Aces of the Luftwaffe – Squadron für PC, Xbox One

Semblance für PC und Nintendo Switch

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Train Sim World für PC, PS4 und Xbox One

The Council - Episode 3: Ripples für PC, PS4 und Xbox One

VRobot für PC und PS4

Narcosis für PS4

Mittwoch, 25. Juli 2018

Radiant One für PC und Xbox One

Ys: Memories of Celceta für PC

Candle: The Power of Flame für Xbox One und Nintendo Switch

Remothered: Tormented Fathers für Xbox One

War Tech Fighters für PC

Donnerstag, 26. Juli 2018

Sleep Tight für PC und Nintendo Switch

The Banner Saga Trilogy für PS4 und Xbox One

No Man’s Sky für Xbox One

Chicken Assassin Reloaded für Ninendo Switch

Crossing Souls für Nintendo Switch

Freitag, 27. Juli 2018

Hello Neighbor für PS4 und Nintendo Switch

WarioWare Gold für Nintendo 3DS

Final Light, The Prison für Nintendo Switch

Go Vacation für Nintendo Switch

Spheroids für Nintendo Switch

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.