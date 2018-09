Release-Vorschau - Neue Games in dieser Woche!

Der September 2018 beschert uns auch in der letzten Woche des Monats wieder ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Top-Games sowie interessanten Indie-Perlen. Darunter befinden sich unter anderem die Fußballsimulation FIFA 19 sowie das Episoden-Adventure Life is Strange 2. Außerdem dürfen sich Nintendo Switch-Besitzer auf eine entsprechende Umsetzung von Dragon Ball FighterZ freuen. Wir geben euch in unserer wöchentlichen Release-Vorschaue wie gewohnt den perfekten Überblick der wichtigsten Spiele, die zwischen dem 24. und 30. September 2018 erscheinen.

Die letzte Woche des Septembers hat begonnen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Nachschub an neuen Games gibt. Denn auch in der 39. Kalenderwoche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele.

Allem voran solltet ihr auf keinen Fall die Release-Vorschau verpassen, in der wir für euch die größten Titel aus dem September 2018 in der Übersicht haben!

Hier erfahrt ihr, was im gesamten Jahr 2018 erscheinen wird:

Release-Vorschau Diese Spiele erscheinen im Jahr 2018

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 24. September 2018 und dem 30. September 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies gerne unten in den Kommentaren mit!

Life is Strange 2

Das Adventure Life is Strange 2 wird aus insgesamt fünf Episoden bestehen und die beiden Charaktere Sean Diaz (16 Jahre) und Daniel Diaz (9 Jahre) in den Fokus der Erzählung rücken. Beide leben bei ihren Eltern in Seattle, bis sich ihr bisheriges Leben durch ein tragisches Ereignis plötzlich für immer verändert.

FIFA 19

Nachdem Pro Evolution Soccer 2019 bereits für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden ist, zieht am 28. September Konamis größter Konkurrent Electronic Arts mit FIFA 19 nach. Dieses Mal ist in der neuesten Version der Fußballsimulation die Champions-League vorhanden. Diese ersetzt beispielshalber im Karrieremodus den Champions Cup. Im Tournament-Modus lässt sich das gesamte Turnier spielen.

Der Singleplayer-Modus The Journey wird einmal mehr zurückkehren. Serienheld Alex Hunter wird im Zuge dessen versuchen, die Champions League zu gewinnen. In FIFA 19 wird der Borussia Dortmund Teil der Fußballsimulation sein. Im Juni kündigte der Verein vorzeitig den Vertrag mit PES-Entwickler Konami.

Dragon Ball FighterZ

Mit Dragon Ball FighterZ erscheint in diesem Monat der Beat'em-up-Titel, der euch und eure Freunde in altbekannter 2D-Manier gegeneinander antreten lässt, auch endlich für die Nintendo Switch. Mit Kämpfern aus dem gesamten Dragon Ball-Universum dürft ihr euch dann aufs virtuelle Fressbrett kloppen.

Dabei verzichtet das Spiel auf moderne 3D-Einlagen und nutzt die Stärken eines 2D-Prüglers aus. Die Fähigkeiten sehen außerordentlich schick inszeniert aus und als besonderes Special sind sogar Kämpfer aus Dragon Ball Super mit an Bord! Dragon Ball-Fans dürften hier keinesfalls zu kurz kommen.

Diese Games erwarten euch in der 39. Kalenderwoche

Dienstag, 25. September 2018

Pathfinder - Kingmaker für PC

- Kingmaker für PC Valkyria Chronicles 4 für PS4, Nintendo Switch und PC ( Hier kaufen! )

für PS4, Nintendo Switch und PC ( ) Think of the Children für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ultimate Chicken Horse für Nintendo Switch

für Nintendo Switch This is the Police 2 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dakar 18 für PS4, Xbox One, PC (Hier Kaufen!)

Mittwoch, 26. September 2018

Snake vs Snake für Nintendo Switch

Donnerstag, 27. September 2018

Life is Strange 2 für PS4, Xbox One, PC ( Hier Kaufen! )

für PS4, Xbox One, PC ( ) TowerFall für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Armello für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Whispering Willows für Nintendo Switch

Freitag, 28. September 2018

FIFA 19 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ( Hier Kaufen! )

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ( ) Dragon Ball FighterZ für Nintendo Switch ( Hier Kaufen! )

für Nintendo Switch ( ) Super Street - The Game für PS4, Nintendo Switch, PC

- The Game für PS4, Nintendo Switch, PC Deliver us the Moon - Fortuna für PC

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon und Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.