Release-Vorschau - Neue Games in dieser Woche!

Kaum liegt die gamescom hinter uns, darf sich schon wieder auf unzählige neue Spiele gefreut werden. Denn auch in der kommenden Woche erwarten euch zahlreiche neue Games für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Zu den Highlights zählen unter anderem Monster Hunter Generations Ultimate für die Nintendo Switch, die Fußballsimulation Pro Evolution Soccer 2019 und Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Außerdem erscheinen Ende August 2018 weitere weniger bekannte Perlen sowie Überraschungen. Wir haben in unserem Überblick alle Spiele gesammelt!

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 27. August 2018 und dem 02. September 2018. Wir haben uns übrigens auf den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch fokussiert - falls ihr weitere Ideen habt oder euer Lieblingstitel in unserer Auflistung fehlt, schreibt uns gerne in die Kommentare!

Monster Hunter Generations Ultimate (Switch)

Das Franchise rund um Monster Hunter feiert im August einen weiteren, wichtigen Release - die Marke hält erstmals Einzug auf der Nintendo Switch in Europa!

Monster Hunter XX - oder wie es hierzulande heißt, Monster Hunter Generations Ultimate - wird nun final in Europa veröffentlicht, nachdem es schon länger auf dem japanischen Markt verweilt. Der Titel ist als eine erweiterte Version in Hinsicht auf Monster Hunter Generations auf dem Nintendo 3DS einzustufen. Es sieht demnach nicht so bombastisch aus wie in etwa ein Monster Hunter World, aber das muss es vielleicht auch gar nicht.

Pro Evolution Soccer 2019

PES 2019 wird die Simulationsreihe aus dem Hause Konami fortführen. Auch in diesem Jahr dürfen sich Fußballfans wieder aufs digitale Spielfeld begeben. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Neuerungen aus Pro Evolution Soccer 2019 für euch aufgeführt:

"Authentische Ligen" mit neuen, lizenzierten Ligen

Magische Momente sollen durch neue Eigenschaften der Spieler gefördert werden. Zum Beispiel beeinflusst Ausdauer die Spielleistung.

Myclub: Alle Elemente wurden überarbeitet!

Fotorealismus mit speziellen Animationen und 4K-HDR-Support

Echte ML-Saison: ICC-Vorsaison, umfassendes Transfersystem und neue Ligalizenzen.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Alle Fans von Naruto werden in der kommenden Woche mit neuen Spielinhalten versorgt! In Naruto to Boruto: Shinobi Striker können Spieler als Team (4 Spieler) online gegen andere Teams antreten. Der Fokus liegt dabei auf verschiedenen Rollen im Team. So wird sich jeweils ein Kämpfer um den Angriff, Fernangriff, die Verteidigung oder Heilung kümmern.

Diese Games erwarten euch in der 35. Kalenderwoche

Dienstag, 28. August 2018

Yakuza Kiwami 2 für PS4

für PS4 Monster Hunter Generations Ultimate für Switch ( Kaufen! )

für Switch ( ) Strange Brigade für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Far Cry 5 - Dead Living Zombies für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Bad North für PS4, XOne

für PS4, XOne de Blob 2 für Switch

für Switch Donut Country für PS4, PC

für PS4, PC Firewall Zero Hour für PSVR

für PSVR The Walking Dead: Season 1 für Switch

für Switch Victor Vran Overkill Edition für Switch

für Switch Blade Strangers für PS4, XOne, PC

Mittwoch, 29. August 2018

Western 1849 Reloaded für Switch

für Switch Green Hell für PC

Donnerstag, 30. August 2018

Pro Evolution Soccer 2019 für PS4, XOne, Switch, PC ( Kaufen! )

für PS4, XOne, Switch, PC ( ) Two Point Hospital für PC

für PC The VideoKid für Switch

für Switch Freedom Planet für Switch

für Switch Mini Metro für Switch

für Switch Realpolitiks für Switch

für Switch The Messenger für Switch

Freitag, 31. August 2018

Naruto to Boruto: Shinobi Striker für PS4, XOne, Switch, PC ( Kaufen! )

für PS4, XOne, Switch, PC ( ) Shadows: Awakening für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition für PS4, XOne

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

