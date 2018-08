Release-Vorschau - Neue Games in dieser Woche!

Passend zur gamescom 2018 in Köln werfen wir einen Blick auf die Release-Liste für die 34. Kalenderwoche. Denn auch in der kommenden Woche erwarten euch zahlreiche Spiele für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Neben echten Highlights wie Warhammer 40.000: Inqusitor - Martyr oder F1 2018 erscheinen außerdem einige weniger bekannte Perlen und Überraschungen. Wir haben in unserem Überblick alle Spiele gesammelt!

Die Spielemesse gamescom ist für viele Gamer das Highlight des gesamten Jahres. Schließlich können hier nicht nur unzählige Spiele noch vor der offiziellen Veröffentlichung angezockt werden, sondern auch Gleichgesinnte getroffen werden. Aber natürlich erscheinen in der gamescom-Woche auch wieder verschiedene Spiele, die definitiv einen genaueren Blick wert sind!

Hier erfahrt ihr, was im gesamten Jahr 2018 erscheinen wird:

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 20. August 2018 und dem 26. August 2018. Wir haben uns übrigens auf den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch fokussiert - falls ihr weitere Ideen habt oder euer Lieblingstitel in unserer Auflistung fehlt, schreibt uns gerne in die Kommentare!

Shenmue 1 & 2

Für viele Fans von Shenmue 1 & 2 geht ein Traum in Erfüllung, denn Sega und das britische Studio d3t basteln in den vergangenen Monaten an einer Portierung des Action-Adventures für die aktuelle Spielegeneration.

Als Grundlage für die Portierung dient die Xbox-Version von Shenmue 2, da diese mehr Features (Anti-Aliasing, Fotomodus) aufwies, als die Dreamcast-Version. Doch im Remake gibt es noch mehr. Dazu zählen ein neues Interface, neue Effekte, Achievements, eine HD-Auflösung und weitere Optionen!

Diese Games erwarten euch in der 34. Kalenderwoche

Montag, 20. August 2018

Spectrum für Nintendo Switch

Dienstag, 21. August 2018

Shenmue 1 & 2 Collection für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Brawlout für PS4, XOne

für PS4, XOne Fall of Light: Darkest Edition für PS4

für PS4 Guacamelee! 2 für PS4, PC

2 für PS4, PC Socketeer für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Burnout Paradise Remastered für PC

Mittwoch, 22. August 2018

Track Lab für PSVR

Donnerstag, 23. August 2018

Fall of Light: Darkest Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gone Home für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Distrust für PC

Warhammer 40.000: Inqusitor - Martyr für PS4, XOne

für PS4, XOne ( ) Planet der Affen: Die letzte Front für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC Hacky Zack für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Kero Blaster für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Behind The Screen für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sky Gamblers: Storm Raiders für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Flood of Light für Nintendo Switch

Freitag, 24. August 2018

F1 2018 für PS4, XOne, PC

für PS4, XOne, PC ( ) Phantom Doctrine für XOne

für XOne Spectrum für PS4, XOne

für PS4, XOne Night Trap - 25th Anniversary Edition für Switch

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

