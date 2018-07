Release-Vorschau - Neue Games in dieser Woche

Auch in der 28. Kalenderwoche werden viele neue Games für eure PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen. Wir zeigen euch in unserem Überblick sämtliche Neuerscheinungen in dieser Juliwoche!

Das viel zitierte Sommerloch war zwar bereits im vergangenen Monat Juni unverkennbar anwesend, doch auch der Juli fällt ein wenig mau aus. Trotzdem möchten wir euch einen schnellen Überblick über alle Games verschaffen, die zwischen dem 09. Juli und dem 15. Juli 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Außerdem bieten wir euch jeden Monat eine frische Release-Vorschau, die die wichtigsten Spiele des jeweiligen Monats enthält. Wie immer gilt: Sollte ein Titel fehlen, schreibt uns gerne unterhalb dieser News in die Kommentare und wir werden das entsprechende Spiel in unserer Liste nachtragen.

Besonders interessant dürfte das Ende der Woche ausfallen. Schließlich erwarten euch am Freitag, den 13. unter anderem Earthfall, Octopath Traveler sowie Captain Toad: Treasure Tracker für Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Doch auch der MMO-Shooter Defiance 2050, der am 10. Juli 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheint, dürfte einen Blick wert sein.

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2018

Defiance 2050

Ein MMO-Shooter Defiance 2050 handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Defiance aus dem Jahr 2013. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es im Grunde auf eine Serie basiert, die auf dem TV-Sender SyFy gezeigt wurde. Sie erhielt ganze drei Staffeln, bevor sie eingestellt wurde. Die Idee dahinter war, dass die Konsumenten eine TV-Serie schauen konnten und parallel dazu ein Videospiel weiter in die Welt von Defiance einführte. Dabei nahm der geschichtliche Verlauf von Defiance sogar direkten Einfluss auf das Spiel.

Captain Toad: Treasure Tracker

Toad hat mit Captain Toad: Treasure Tracker sein erstes eigenes Spiel erhalten, nachdem er für Jahrzehnte nur an der Seite von Mario und Prinzessin Peach in den Abenteuern von Super Mario und diversen Ablegern zu sehen war. Nach dem Release auf der Wii U folgt nun eine adaptierte Version für die Hybridkonsole Nintendo Switch.

Earthfall

Earthfall steht im Stile von Lef 4 Dead und lässt insgesamt vier Spieler gemeinsam in die Schlacht ziehen. Dabei geben die Entwickler ganz offen zu, dass man sich an Valves Koop-Shooter orientiert hat. In Earthfall sind es jedoch ausnahmsweise mal keine Zombies, sondern todbringende Aliens. Gemeinsam müsst ihr die Erde also vor den überirdischen Besuchern beschützen.

Octopath Traveler

Über Octopath Traveler wird schon seit geraumer Zeit in höheren Tönen gesprochen. Die Demo zum Spiel, die im eShop von Nintendo für die Switch kostenlos heruntergeladen werden kann, verzeichnete nach der Veröffentlichung hohe Downloadzahlen. So dürfen wir nun auf das Endprodukt gespannt sein. Die Entwickler trumpfen hier mit einer besonderen Spielidee auf. Abgesehen vom grafischen Hingucker, der sogenannten 2D-HD-Grafik, die Retroelemente und moderne Einlagen verbindet, spielen wir mit bis zu acht Protagonisten. Wir können sogar selbst entscheiden, mit welchem Charakter wir einsteigen.

Release-Vorschau Top-Games im Juli 2018, das wird gezockt!

Diese Games gibt es in der 28. Kalenderwoche

Montag, 09. Juli 2018

Another World 20th Anniversary Edition für Nintendo Switch

Pato Box für Nintendo Switch

Dienstag, 10. Juli 2018

Defiance 2050 für PS4, XOne, PC

Shining Resonance Refrain für Nintendo Switch

Muddledash für Nintendo Switch

Neverout für Nintendo Switch

Mittwoch, 11. Juli 2018

Warhammer: Vermintide 2 für Xbox One

Donnerstag, 12. Juli 2018

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War für PC

Super Volley Blast für Nintendo Switch

Bomb Chicken für Nintendo Switch

Fill-a-Pix: Phils Abenteuer für Nintendo Switch

Ghost 1.0 für Nintendo Switch

Freitag, 13. Juli 2018

Captain Toad: Treasure Tracker für Nintendo Switch, 3DS

für Nintendo Switch, 3DS Earthfall für PS4, XOne, PC

Octopath Traveler für Nintento Switch

für Nintento Switch All-Star Fruit Racing für Nintendo Switch

Was ist euer Highlight in dieser Woche?

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.