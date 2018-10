Release-Vorschau - Neue Games in der 42. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch und PC

Mit Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 und Co. dürften die meisten unter euch erst einmal über genügend Spielefutter für die nächsten Wochen verfügen. Doch auch in der 42. Kalenderwoche im Oktober darf weiterer Nachschub erwartet werden. Wir verraten euch, welche Games vom 15. bis zum 21. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Mit dabei sind unter anderem Starlink: Battle for Atlas, SoulCalibur VI und Luigi's Mansion

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 15. Oktober 2018 und dem 21. Oktober 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Starlink: Battle for Atlas

Mit Starlink: Battle for Atlas veröffentlicht Ubisoft einen sogenannten Toys-to-Life-Titel. Das Weltraum-Action-Game, in dem die Spieler das sogenannte Atlas-Sternensystem erkunden, bietet eine ganz besondere Möglichkeit.

LEGO DC Super Villains

TT Games und Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlichen ein neues Spiel zum notorischen Franchise der DC Comics in LEGO-Form. Mit LEGO DC Super Villains erwartet uns ein Abenteuer, das sich um die größten Schurken dreht, die das Universum zu bieten hat.

SoulCalibur VI

Nachdem lange Zeit unklar war, ob das SoulCalibur-Franchise überhaupt noch einen weiteren Ableger erhält, erscheint nun doch der sechste Teil der Reihe. Und auch in SoulCalibur VI lautet die oberste Devise, dem Gegenspieler in altbewährter Beat-em-up-Manier den digitalen Hintern zu versohlen. Dabei zeichnen sich die Charaktere durch den Einsatz verschiedenster Waffen aus, was der Reihe ein Alleinstellungsmerkmal verpasst.

Diese Games erwarten euch in der 42. Kalenderwoche

Dienstag, 16. Oktober 2018

Starlink: Battle for Atlas für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Rapala Fishing Pro Serie für Nintendo Switch

Big Buck Hunter Arcade für Nintendo Switch

NBA 2K Playgrounds 2 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Donnerstag, 18. Oktober 2018

LEGO DC Super Villains für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Resonance of Fate für PS4, PC

Sinner: Sacrifice for Redemption für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Freitag, 19. Oktober 2018

SoulCalibur VI für PS4, Xbox One

Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch

Luigi's Mansion für Nintendo 3DS

Tied Together für Nintendo Switch

Warriors Orochi 4 für Nintendo Switch

