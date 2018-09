Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der kommenden Woche!

Derzeit sind zahlreiche Spieler mit Top-Games wie Marvel's Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider oder der Blackout-Beta zu Call of Duty: Black Ops 4 beschäftigt. Trotzdem werfen wir einen Blick auf die vor uns liegende Woche. Schließlich erscheinen auch vom 17. bis zum 23. September 2018 wieder zahlreiche interessante neue Spiele für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wir geben euch in unserer wöchentlichen Release-Vorschaue wie gewohnt den perfekten Überblick, damit ihr kein Game verpasst!

Der Monat September hat bereits sehr gut mit einigen hochkarätigen Spielekrachern begonnen. Doch auch die 38. Kalenderwoche lässt sich nicht lumpen und hat wieder einige Spiele im Angebot, die ihr euch in jedem Fall einmal genauer anschauen solltet.

Allem voran solltet ihr auf keinen Fall die Release-Vorschau verpassen, in der wir für euch die größten Titel aus dem September 2018 in der Übersicht haben!

Hier erfahrt ihr, was im gesamten Jahr 2018 erscheinen wird:

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 17. September 2018 und dem 23. September 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies gerne unten in den Kommentaren mit!

Transference

Am 18. September 2018 erscheint der Psycho-Thriller mit Creative Director Elijah Wood (Herr der Ringe, Sin City) namens Transference. Der Titel, der aus der Ego-Perspektive gesteuert wird, kann wahlweise mit oder ohne ein VR Headset gespielt werden. Trotzdem wird der Effekt durch VR wohl noch einmal deutlich verstärkt.

Die Entwickler versprechen einen Triller, der sich wie ein Film anfühlt. In dem interaktiven Thriller berichtet ein bärtiger Mann von seiner genialen und alles verändernden Erfindung. So habe er ein Portal in eine Parallelwelt gefunden und wolle sich nun mitsamt seiner Familie dauerhaft dorthin „transferieren“.

The Bard’s Tale 4: Barrows Deep

Bei dem Rollenspiel The Bard’s Tale 4 handelt es sich um einen Dungeon-Crawler, der durch Kickstarter finanziert und von inXile Entertainment entwickelt wurde. Der Spieler steuert in dem Titel eine Gruppe von mehreren Helden aus der First-Person-Perspektive in düstere Gewölbe, um gegen Schurken und zahlreiche fiese Kreaturen zu kämpfen.

Dabei laufen die Kämpfe in verlangsamter Echtzeit ab, wodurch ein flüssigeres Spielerlebnis, aber trotzdem genügend Zeit für taktische Überlegungen geboten werden soll.

Diese Games erwarten euch in der 38. Kalenderwoche

Dienstag, 18. September 2018

Transference für PS4, Xbox One und PC ( Kaufen )

für PS4, Xbox One und PC ( ) The Bard's Tale 4: Barrows Deep für PC ( Kaufen )

für PC ( ) Undertale für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Capcom Beat 'Em Up Bundle für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Distance für PC

Blind für (VR) für PSVR, Oculus Rift und HTC Vive

für PS4, Xbox One, PC (PSVR/Oculus Rift/HTC Vive) Fishing Sim World für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Blind für (VR) für PSVR, Oculus Rift und HTC Vive

Mittwoch, 19. September 2018

Siegecraft Commander für Nintendo Switch

Donnerstag, 20. September 2018

Hover für Xbox One, Nintendo Switch

für Xbox One, Nintendo Switch The Gardens Between für PS4, Nintendo Switch

für PS4, Nintendo Switch Light Fighters für Nintendo Switch

Freitag, 21. September 2018

8-Bit Armies für PC, PS4, Xbox One

für PC, PS4, Xbox One My Brother Rabbit für PS4, Nintendo Switch, PC

für PS4, Nintendo Switch, PC Xenoblade Chronicles 2 - Torna The Golden Country (DLC) für Nintendo Switch

(DLC) für Nintendo Switch Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk für PS4, Nintendo Switch, PC (Kaufen)

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

