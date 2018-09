Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen im Jahr 2018

Das Spielejahr 2018 hält unzählige neue Spieleperlen bereit, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Damit ihr stets auf dem Laufenden seid, welche Spiele zwischen Januar und Dezember erscheinen, bieten wir euch in unserem aktuellen News-Ticker jederzeit den perfekten Überblick.

Jeden Monat dürfen wir uns auf neue Games freuen, die für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und viele weitere Plattformen erscheinen. Wir verraten euch auf PlayNation.de, welche Videospiele von Januar bis Dezember 2018 erscheinen.

Welche neuen Spiele gibt es im Juli 2018 und welche Blockbuster dürfen wir in den kommenden Monaten erwarten? In unserem aktuellen News-Ticker bekommt ihr alle Informationen zu sämtlichen Spielen, die für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden. Außerdem stellen wir innerhalb unserer monatlichen Release-Vorschau stets die Top-Games des jeweiligen Monats vor. So behaltet ihr immer den Überblick und seid jederzeit bestens informiert!

Klicke hier, um die Seite zu aktualisieren!

Top-Games im Januar 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im Januar gibt es hier:

Release-Vorschau Die 10 wichtigsten Spiele im Januar 2018

Top-Games im Februar 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im Februar gibt es hier:

Release-Vorschau Die wichtigsten Spiele im Februar 2018

Top-Games im März 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im März gibt es hier:

Release-Vorschau Die 13 wichtigsten Spiele-Releases im März 2018

Top-Games im April 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im April gibt es hier:

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im April 2018

Top-Games im Mai 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im Mai gibt es hier:

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Mai 2018

Top-Games im Juni 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im Juni gibt es hier:

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Juni 2018

Top-Games im Juli 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im Juli gibt es hier:

Release-Vorschau Top-Games im Juli 2018, das wird gezockt!

Alle Games könnt ihr hier kaufen!

Top-Games im August 2018

07.08. - Overcooked 2 (PS4, Xone, Switch, PC)

10.08. - Madden NFL 19 (PS4, Xone One, PC)

14.08. - The Walking Dead: The Final Season (PS4, Xone, PC)

(PS4, Xone, PC) 16.08. - State of Mind (PS4, Xone, PC)

24.08. - F1 2018 (PS4, Xone, PC)

30.08. - Pro Evolution Soccer 2019 (PS4, Xone, PC)

Sämtliche Infos zu den Spielehits im August gibt es hier:

Release-Vorschau Das sind die Top-Games im August 2018!

Alle Games könnt ihr hier kaufen!

Top-Games im September 2018

Sämtliche Infos zu den Spielehits im September gibt es hier:

Release-Vorschau Der Monat wird heiß: Die Top-Games im September 2018!

Alle Games könnt ihr hier kaufen!

Top-Games im Oktober 2018

Die vollständige Liste der Spielehits im Oktober gibt es Ende September!

Top-Games im November 2018

Die vollständige Liste der Spielehits im November gibt es Ende Oktober!

Top-Games im Dezember 2018

4. Quartal 2018 - Anno 1800 (PC)

Die vollständige Liste der Spielehits im Dezember gibt es Ende November!

Alle Games könnt ihr hier kaufen!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon und Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.