Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der nächsten Woche!

In der 33. Kalenderwoche werden erneut zahlreiche Spiele für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Neben echten Highlights wie The Walking Dead: The Final Season und die neue Erweiterung World of Warcraft: Battle for Azeroth erwarten euch zudem einige weniger bekannte Perlen. Wir haben in unserem Überblick alle Spiele gesammelt!

Die richtig heißen Tage sind erst einmal vorbei und wir werfen einen vorsichtigen Blick auf die Spiele-Highlights in der kommenden Woche. Die 33. Kalenderwoche sieht schon wieder deutlich interessanter aus und verspricht unter anderem The Walking Dead: The Final Season, die neue Erweiterung World of Warcraft: Battle for Azeroth und unser Geheimtipp aus dem Hause Daedalic namens State of Mind.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 13. August 2018 und dem 19. August 2018. Wir haben uns übrigens auf den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch fokussiert - falls ihr weitere Ideen habt oder euer Lieblingstitel in unserer Auflistung fehlt, schreibt uns gerne in die Kommentare !

The Walking Dead: The Final Season

Kaum ein Titel hat die Herzen so vieler Spieler berührt wie The Walking Dead von Telltale Games. Die Entwickler wissen einfach, wie sie eine herzzerreißende Geschichte inszenieren müssen und sie ist noch nicht abgeschlossen.

In The Walking Dead: The Final Season ist Clementine nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

World of Warcraft erhält im August eine neue Erweiterung namens Battle for Azeroth. Inhaltlich geht es da weiter, wo WoW: Legion aufhört. Der Kampf gegen die Legion nimmt vorerst ein Ende. Doch der verursachte Schaden an der Welt Azeroths ist groß und wird nur vom gebrochenen Vertrauen zwischen der Horde und der Allianz übertroffen. So wird ein uralter Kampf fortgesetzt und es liegt an euch, für welche Seite ihr euch entscheidet. Werdet ihr den Kreislauf des Hasses durchbrechen können?

State of Mind

Bei State of Mind handelt es sich um einen Geheimtipp aus dem Hause Daedalic Entertainment. Das dystopische 3D-Adventure von Martin Ganteföhr entführt die Spieler nach Berlin ins Jahr 2048. Die Folgen von Überpopulation, Knappheit von Ressourcen und Krankheiten durch unsaubere Luft und verdrecktes Wasser münden unweigerlich in Konflikten. Die Welt wird totalüberwacht. Drohnen und Roboter nehmen den Platz der Menschen ein - ein düsteres Setting also!

Diese Games erwarten euch in der 33. Kalenderwoche

Dienstag, 14. August 2018

The Walking Dead: The Final Season für PS4, XOne, Switch, PC

für PS4, XOne, Switch, PC Death's Gambit für PS4, PC

für PS4, PC World of Warcraft: Battle for Azeroth für PC

für PC Cosmic Star Heroine für Nintendo Switch

für Nintendo Switch 2064: Read Only Memories INTEGRAL für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Terratech für PC

für PC Phantom Doctrine für PC

für PC Polygod für XOne, Switch, PC

Mittwoch, 15. August 2018

Graveyard Keeper für XOne, PC

für XOne, PC State of Mind für PS4, XOne, Switch, PC

Donnerstag, 16. August 2018

Manual Samuel für Nintendo Switch

Keep Talking and Nobody Explodes für Nintendo Switch

Freitag, 17. August 2018

Dead Cells für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Treadnauts für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Detective Gallo für Nintedo Switch

für Nintedo Switch We Happy Few für PC, PS4 und Xbox One (Hier kaufen!)

