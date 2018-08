Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der nächsten Woche!

In der 32. Kalenderwoche werden erneut zahlreiche Spiele für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Neben echten Highlights erwarten euch zudem einige weniger bekannte Perlen. Wir haben in unserem Überblick alle Spiele gesammelt!

Langsam aber sicher wird der Sommer auch aus spielerischer Sicht heiß: In den letzten Wochen fiel die Liste noch ein wenig spärlich aus, mittlerweile kann sich unsere Release-Vorschau aber echt sehen lassen.

Neben Highlights wie Monster Hunter World für den PC gibt es auch kleinere Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet! Wir empfehlen euch vor allem Overcooked 2 und We Happy Few, die absolut vielversprechend wirken.

Hier erfahrt ihr, was im gesamten Jahr 2018 erscheinen wird:

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 06. August 2018 und dem 12. August 2018. Wir haben uns übrigens auf den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch fokussiert - falls ihr weitere Ideen habt, könnt ihr sie uns aber gerne in die Kommentare schreiben!

Diese Games erwarten euch in der 32. Kalenderwoche

Dienstag, 07. August 2018

Dead Cells für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Overcooked 2 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch ( ) H1Z1: Battle Royale für PS4

für PS4 Hyper Universe für Xbox One

Flipping Death für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Donnerstag, 09. August 2018

Freitag, 10. August 2018

Madden NFL 19 für PC, PS4 und Xbox One

We Happy Few für PC, PS4 und Xbox One

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

