Release-Vorschau - Diese Games erscheinen nächste Woche!

Der September ist angebrochen und bereits in dieser Woche erwarten uns zahlreiche neue Games für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das größte Highlight dürfte in dieser Woche definitiv der PS4-Blockbuster Spider-Man sein. Wir haben zahlreiche weitere Highlights und Überraschungen für euch gesammelt und zeigen euch, was in des ersten September-Woche alles erscheinen wird!

Der Herbst rückt immer näher und die erste September-Woche zeigt uns bereits, auf welche Spiele wir uns alles gefasst machen können. Ein kurzer Blick auf die Release-Vorschau verrät uns, dass allen Spielern spannende Monate bevorstehen!

Hier erfahrt ihr, was im gesamten Jahr 2018 erscheinen wird:

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 03. September 2018 und dem 09. September 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 36. Kalenderwoche

Dienstag, 04. September 2018

PUBG Vollversion für Xbox One

Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals für PC & PS4

Destiny 2: Forsaken für PC, PS4 & Xbox One

für PC, PS4 & Xbox One ( ) Genesis: Alpha One für PC, PS4 & Xbox One

für PC, PS4 & Xbox One Dimension Drive für PS4 & Xbox One

für PS4 & Xbox One Claws of Furry für PC, PS4, Xbox One & Switch

für PC, PS4, Xbox One & Switch Planet Alpha für PC, PS4, Xbox One & Switch

für PC, PS4, Xbox One & Switch Operation Warcade für PS VR

für PS VR Super Street: The Game für PC, PS4 & Xbox One

für PC, PS4 & Xbox One Ninjin: Clash of Carrots für PC, PS4, Xbox One & Switch

für PC, PS4, Xbox One & Switch Moonfall Ultimate für PC, PS4, Xbox One & Switch

Donnerstag, 06. September 2018

Elea für PC & Xbox One

für PC & Xbox One Unknown Fate für PC & Vive

für PC & Vive The Inner Friend für PC

für PC Another Sight für PC

für PC Gone Home für Switch

für Switch Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars für PC, PS4, PS VR & Steam VR

Freitag, 07. September 2018

Spider-Man für PS4

für PS4 ( ) SNK Heroines Tag Team Frenzy für PS4 & Switch

für PS4 & Switch Immortal: Unchained für PC, PS4 & Xbox One

für PC, PS4 & Xbox One NBA Live 19 für PS4 & Xbox One

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

