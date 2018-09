Release-Vorschau - Diese Blockbuster erscheinen in der nächsten Woche

In der kommenden Woche dürfen sich vor allem Assassinen-Freunde ganz besonders freuen. Schließlich erscheint mit Assassin's Creed Odyssey der neueste Ableger der bekannten Reihe, der euch dieses Mal ins antike Griechenland verschlägt. Mit Super Mario Party und Co. stehen aber auch noch einige andere hochkarätige Kracher kurz vor dem Release. In unserer wöchentlichen Release-Vorschau verraten wir euch, welche Games zwischen dem 01. und 07. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Nachdem im vergangenen Jahr Assassin's Creed: Origins bereits eine sehr gute Figur machte, steht in der kommenden Woche mit Assassin's Creed Odyssey der elfte Teil der Hauptserie an. Wenn ihr lieber per motorisiertem Untersatz das wunderschöne Großbritannien erkunden möchtet, steht für euch Forza Horizon 4 für Xbox One und PC in den Startlöchern.

Mit Super Mario Party erhaltet hier hingegen das perfekte Partyspiel für einen Abend mit Freunden auf der Couch

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 01. Oktober 2018 und dem 07. Oktober 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Forza Horizon 4

Microsoft schickt das neue Forza Horizon 4 ins digitale Rennen für die Xbox One und den PC. Ausgestattet mit einer Open World, die größer als je zuvor daherkommt, gibt es nun zudem ein umfangreicheres Wettersystem, das nicht nur einen Tag- und Nachtwechsel beinhaltet. Das Spiel bekommt gleich einen ganzen Jahreszeitenwechsel und dynamisches Wetter spendiert.

Mega Man 11

Mega Man geht hochoffiziell in eine neue Runde. Nach etwaigen Pleiten findet der blaue Blecheimer wieder zurück zu seinen Wurzeln. Mega Man 11 ist ein klassischer 2D-Sidescroller mit all seinen Stärken. Und auch wenn der Titel einen neuen Anstrich verpasst bekommen hat, würden wir ihn fast schon als eine Art Reboot der ersten Teile einstufen.

Super Mario Party

Nintendo feiert in diesem Jahr für alle Fans des gesamten Mario-Universums die größte Party überhaupt! Mit Super Mario Party erwartet uns ein ganz besonderer Titel für die Nintendo Switch, auf den wohl schon viele Spieler gewartet haben.

Assassin's Creed Odyssey

Nachdem wir mit Bayek das alte Ägypten in Assassin's Creed: Origins unsicher machen durften, lädt Ubisoft nun ein weiteres Mal auf eine Reise zu fernen Welten ein. In Assassin's Creed: Odyssey habt ihr die freie Charakterwahl. Werdet ihr euch für Alexios oder Kassandra entscheiden und mit ihnen im Antiken Griechenland bestehen können? Das Open-World-RPG-Adventure spielt zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Inhaltlich ist die Story also nochmal rund 400 Jahre vor Origins angesiedelt.

Diese Games erwarten euch in der 40. Kalenderwoche

Dienstag, 02. Oktober 2018

Forza Horizon 4 für Xbox One, PC ( Hier Kaufen! )

für Xbox One, PC ( ) Mega Man 11 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Donnerstag, 04. Oktober 2018

Party Crashers für Nintendo Switch

Freitag, 05. Oktober 2018

Super Mario Party für Nintendo Switch ( Hier Kaufen! )

für Nintendo Switch ( ) Assassin's Creed Odyssey für PS4, Xbox One, PC (Hier Kaufen!)

