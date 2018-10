Red Dead Redemption 2 - Wie groß sind die Versionen für PS4 und Xbox One wirklich?

Bislang ist völlig unklar, wie groß der Speicherbedarf von Red Dead Redemption 2 wirklich ausfallen wird. Zwar gibt es verschiedene Vermutungen und vermeintliche Angaben, eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games fehlt derzeit aber noch.

Einige wenige Spieler besitzen anscheinend bereits Wochen vor dem offiziellen Release eine Version von Red Dead Redemption 2. Bislang ist allerdings noch immer unklar, wie groß die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One wirklich ausfallen werden. Ende September haben wir bereits darüber berichtet, dass der Download des Westerntitels mindestens 105 Gigabyte betragen wird. Ein Day-One-Patch soll noch einmal am Release-Tag zu diesem gewaltigen Download dazukommen.

Red Dead Redemption 2 So lang ist die Story und alle Trophäen geleakt

Doch keine 105 Gigabyte?

Laut einem User, der vor einigen Tagen bereits die Trophäen der PS4-Fassung geleakt hatte, benötigt Red Dead Redemption 2 auf der PS4 rund 50 Gigabyte Festplattenspeicher. Außerdem heißt es, dass der Day-One-Patch eine ungefähre Größe von drei Gigabyte umfassen wird. Das Update könnte in den kommenden Wochen jedoch durchaus noch größer ausfallen, da Rockstar sicherlich zahlreiche Änderungen an dem Spiel vornehmen wird, die es nicht mehr auf die Disc-Fassung geschafft haben.

Die Webseite Rockstar Intel hat zudem erst heute über die vermeintliche Download-Größe von Red Dead Redemption 2 für die Xbox One berichtet. Demnach wird das Spiel auf der Microsoft-Konsole 88,57 Gigabyte groß sein. Zum Vergleich: GTA 5 mitsamt aller bislang veröffentlichten Updates kommt auf der Xbox One auf eine Speichergröße von 76,4 Gigabyte.

Diese Angaben hören sich zwar schon deutlich realistischer an, allerdings verwundert hier die recht große Differenz zwischen den beiden Konsolen-Fassungen.

Red Dead Redemption 2 Mehr als 50 Waffen, unterschiedliche Munitionsarten und Modifizierungen

PS4 vs. PS4 Pro?

Ein Reddit-Nutzer vermutet, dass die 88 Gigabyte für das "normale" Spiel gelten. Die 105 Gigabyte könnten sich auf die leistungsstärkeren Konsolen PS4 Pro und Xbox One X mit verschiedenen technischen Verbesserungen beziehen. Von anderer Seite heißt es aber auch, dass es keine nennenswerten Unterschiede zwischen PS4 und PS4 Pro geben wird und damit wohl auch nicht zwischen Xbox One und Xbox One X.

Nur eine Fantasiezahl?

Vielleicht sind die 105 Gigabyte auch eine reine Fantasiezahl, damit Spieler in jedem Fall genügend Speicherplatz auf ihrer jeweiligen Konsole freischaufeln. Oder aber die 105 Gigabyte implizieren die letztendliche Größe des Titels mit allen Erweiterungen der in Zukunft. Es erscheint jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass der Westerntitel später rund 100 Gigabyte auf eurer Festplatte einnehmen wird. Schließlich ist GTA 5 nach und nach ebenfalls ordentlich gewachsen.

Rockstar Games hat diesbezüglich bislang keine offiziellen Angaben an die Öffentlichkeit weitergegeben. Wir können also weiterhin gespannt sein.

Red Red Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One. Einen Monat später soll zudem der Online-Modus namens Red Dead Online in einer Beta-Version an den Start gehen.

Habt ihr euch Red Dead Redemption 2 bereits vorbestellt?