Red Dead Redemption 2 - Die wichtigsten Orte der Spielwelt im Detail

Rockstar Games gewährt uns mit sieben eindrucksvollen Postkarten einen detaillierteren Einblick in die wichtigsten Locations aus der Welt von Red Dead Redemption 2. Dabei gibt es neben den vielseitigen Ortschaften in der Prärie von New Hanover County auch Wälder, Berge und Sümpfe in dem abwechslungsreichen Umland zu entdecken.

Für alle, die schon nervös mit den Hufen scharren und es kaum erwarten können endlich durch den wilden Westen von Red Dead Redemption 2 zu reiten, hat Rockstar Games nun Bildmaterial und einige zusätzliche Details zu ausgewählten Städten und dem weitläufigen Grenzland der Spielwelt veröffentlicht. Im Folgenden stellen wir euch diese Landstriche etwas genauer vor:

Valentine, The Heartlands, NH

In den Heartlands könnt ihr das bunte Städtchen Valentine entdecken, das für seine Viehauktionen bekannt ist und damit eine Vielzahl an Händlern, Züchtern und Cowboys anlockt. Doch auch Outlaws, Glücksspieler und Prosituierte prägen das Stadtbild und lassen den Spaß und die Action in Valentine nicht zu kurz kommen.

Annesburg, Roanoke Ridge, NH

Annesburg besteht hauptsächlich aus den schlecht bezahlten Arbeitern, die unter furchtbaren und lebensgefährlichen Bedingungen in den dortigen Minenschächten schon seit über einem Jahrhundert Kohle abbauen und damit die Gebiete entlang des Lannahechee River versorgen. Eine Stadt voller Familien an der Armutsgrenze und allgemeiner Unzufriedenheit.

Saint Denis, Bayou NWA, LE

Im lebhaften Saint Denis werdet ihr dagegen eine Vielzahl von Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft vorfinden. Als wichtigster Zugang zu Nordamerika und einer der bedeutendsten Handelsrouten trifft hier die wohlhabende Gesellschaft auf die in Armut lebenden Arbeiter, Bettler und Diebe.

Mount Hagen, Grizzlies, AM

In Ambarino liegt der Mount Hagen, ein schneebedeckter Gipfel, der im Westen vom Lake Isabella und im Osten vom Beartooth Beck umgeben ist. Dazwischen verläuft die Hauptroute, die euch im Westen durch die Gebirgszüge und zum im Süden gelegenen Dakota River führt.

Rhodes, Scarlett Meadows, LE

Seid ihr im Süden angekommen, könntet ihr in Rhodes zwischen die Fronten einer seit Jahren stattfindenden Rivalität zwischen den Braithwaites und den Grays geraten. Beide Familien betreiben Plantagen in der Umgebung und bilden in dem vermeintlich friedlichen Städtchen die Ursache für Feindseligkeiten und Korruption.

Strawberry, Big Valley, WE

Das fruchtig klingende Örtchen Strawberry hat neuerdings einen neuen Bürgermeister, von dem die dortigen Einheimischen mehr als überrascht sind. Denn dieser möchte aus der kleinen Holzfällersiedlung eine Touristenattraktion machen und zahlende Kundschaft anlocken.

Lagras, Bayou NWA, LE

Etwas ruhiger geht es in der abgelegenen Siedlung Lagras zu. Die dort lebenden Menschen verdienen sich ihren Lebensunterhalt mit Angeln oder kleineren Führungen für Reisende durch die umliegenden Gebiete.

Red Dead Redemption 2 Nebencharaktere vorgestellt: John Marston, Dutch van der Linde und mehr im Portrait

Ab dem 26. Oktober 2018 könnt ihr die einzelnen Regionen endlich selbstständig erkunden, denn dann wird Red Dead Redemption 2 für die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.