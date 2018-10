Red Dead Redemption 2 - Zu wenig Speicherplatz: Retail-Edition auf zwei Blu-rays?

Allem Anschein nach sind die vermeintlichen 105 Gigabyte Speicherplatz der PS4-Version von Red Dead Redemption 2 doch keine reine Fantasiezahl. Außerdem könnte es durchaus sein, dass die Retail-Edition des Westerntitels tatsächlich gleich zwei Blu-rays umfasst.

Die Verwirrung um die tatsächliche Speichergröße von Red Dead Redemption 2 auf der PS4 und Xbox One war in den letzten Wochen perfekt. Zunächst hieß es, dass Konsolen-Besitzer mit rund 105 Gigabyte rechnen müssen. Diese Info prangte auf der Verpackungsrückseite des PS4-Pro-Bundles. Später teilte ein User mit, der angeblich bereits über eine PS4-Fassung verfügt, dass 50 GB Festplattenspeicher benötigt werden. Der Day-One-Patch soll dabei eine ungefähre Größe von 3 GB umfassen.

Bei der Xbox One-Version sieht die Situation ein wenig anders aus. Denn Microsoft listet den Titel auf der offiziellen Seite derzeit mit 88,57 GB.

Laut eines aktuellen Tweets, der ein Bildschirmfoto enthält und von dem stets gut informierten Twitter-Nutzer Nibel stammt, wird der Westerntitel auf der PS4 89,2 GB in Anspruch nehmen. Durch kommende Erweiterungen sowie diverse Updates könnten die eingangs erwähnten 105 GB also durchaus erreicht werden.

Red Dead Redemption 2 Wie groß sind die Versionen für PS4 und Xbox One wirklich?

Zwei Disks in der Retail-Edition?

Unklar ist bislang aber noch, wie viele Blu-rays der Retail-Edition beiliegen werden. Vor wenigen Wochen ließ ein Promotion-Bild von Gamestop die Spekulationen aufkommen, dass im Inneren der Box Platz für gleich zwei Blu-rays ist. Es könnte sich dabei aber auch einfach nur um einen Perspektivenfehler handeln.

Nun ist die japanische Cover-Fassung zu Red Dead Redemption 2 für die PS4 aufgetaucht. Auf deren Rückseite ist ebenfalls die Rede von zwei enthaltenen Blu-ray-Disks.

Das ist zwar noch kein endgültiger Beweis dafür, dass die PS4-Fassung weltweit mit zwei Disks ausgeliefert wird, da dies auch mit der unterschiedlichen Lokalisierung zusammenhängen könnte, die Hinweise mehren sich aber.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC. Das Embargo für Testberichte wird übrigens am 25. Oktober um 13:01 Uhr unserer Zeit fallen. Spätestens dann wissen wir, wie gut (und groß) der Titel aus dem Hause Rockstar tatsächlich ausgefallen ist.