Red Dead Redemption 2 - Das ist die ungefähre Spieldauer des Westerntitels

In einem aktuellen Interview hat Rockstar-Mitgründer Dan Houser unter anderem über die Spielzeit und den generellen Umfang von Red Dead Redemption 2 gesprochen.

Rockstars Dan Houser hat in einem aktuellen Interview mit der Webseite Vulture über den Westerntitel Red Dead Redemption 2 gesprochen, der sich bereits seit 2010 in der Entwicklung befinden soll. Zum Vergleich: GTA 5 ist 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht worden. Alleine das Motion Capture soll ganze 2.200 Tage und 1.200 Schauspieler benötigt haben. 700 davon sollen außerdem über eine Sprechrolle verfügen.

Die Anzahl an Dialogzeilen beläuft sich auf eine halbe Million. Allerdings hat Dan Houser verraten, dass fünf Stunden wieder herausgeschnitten worden sind. Hierbei handelte es sich um Missionen, die sich nicht rund angefühlt oder keinen Mehrwert geliefert haben. Alleine das Drehbuch für die Hauptstory umfasst 2.000 Seiten. In dem Spiel sind zudem satte 300.000 Animationen integriert worden.

Wie lang wird die Kampagne ausfallen?

Wie es heißt, werde die Kampagne rund 65 Stunden in Anspruch nehmen, wobei nicht ganz klar ist, auf was sich diese Spielzeit genau bezieht oder ob möglicherweise auch Nebenmissionen in dieser Rechnung enthalten sind. Währscheinlich befindet sich im Spiel einfach Story-Material mit einer ungefähren Länge von 65 Stunden.

Demnach dürften Nebenaufgaben, die diveresen Freizeitaktivitäten oder die Erkundung der riesigen Welt die Spielzeit noch einmal deutlich nach oben schrauben.

Ihr könnt euch allem Anschein nach also auf ein recht langes Game mit einer komplexen Handlung freuen freuen.

Red Dead Redemption 2 soll auf der Xbox One übrigens 88,57 Gigabyte belegen. Eine offizielle Angabe zu der Größe der PS4-Fassung gibt es bislang nicht, es ist aber davon auszugehen, dass sich die Zahlen nicht groß voneinander unterscheiden werden.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.